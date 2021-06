Magistrati, ecco come cambiano le carriere con la riforma Cartabia

3' di lettura

Criteri più rigorosi per le nomine, valutazioni di professionalità meno burocratiche, no al sorteggio per l'elezione dei componenti del Csm, ma sì a un meccanismo che eviti le distorsioni del maggioritario valorizzando i profili dei singoli, possibilità di rientro, con incompatibilità territoriali, in magistratura per le toghe che sono entrate in politica, più limiti al passaggio da Pm a giudice e viceversa. Sono alcuni degli elementi che caratterizzano la proposta che nella mattinata di oggi, venerdì 4 giugno, saranno illustrate dalla commissione insediata dalla ministra Marta Cartabia, presieduta dal costituzionalista Massimo Luciani, ai capigruppo della maggioranza nella commissione Giustizia della Camera.

Le proposte tecniche, secondo il metodo che ormai sta diventando consuetudine ed è stato sperimentato sia sul versante della riforma del processo civile sia su quella del processo penale, saranno poi tradotte in emendamenti che verranno presentati dal ministero al disegno di legge delega già in discussione a Montecitorio (al disegno di legge sono stati depositati finora quasi 400 emendamenti dalle diverse forze politiche).

Nuovo modello per il governo della toghe

Si va così a completare, con una maggiore chiarezza sui contenuti, la riforma della giustizia che la ministra Cartabia sta faticosamente mettendo a punto. E si completa con l’ultimo tassello di spessore, quello di impatto magari non immediato, almeno nella lettura comune, sull'efficienza dell'amministrazione, ma cruciale per un recupero di credibilità della magistratura tutta, più volte sollecitato dallo stesso capo dello Stato. A emergere, questo l'intendimento della commissione Luciani, è un modello di governo autonomo della magistratura libero da condizionamenti esterni e da logiche che non abbiano come obiettivo il buon andamento della giurisdizione.

Quanto alle carriere, le proposte in campo vedono in linea generale ridursi i margini di discrezionalità affidati al Consiglio nell'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, per privilegiare soluzioni che valorizzino soprattutto la capacità del dirigente di programmare una gestione in grado di ridurre la durata dei procedimenti e di definire puntualmente gli obiettivi di rendimento dell'ufficio. Nel rispetto di criteri di priorità, stabiliti secondo specifiche linee guida definite dal Csm, tratteggiati anche dalle proposte avanzate dalla commissione Lattanzi sul processo penale.

Monitoraggio di pendenze e ritardi

Al dirigente il compito di monitorare il sopraggiungere di ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, allo scopo di accertarne tempestivamente le cause e di adottare ogni iniziativa idonea ad eliminarli, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche con il coinvolgimento degli organi di prossimità dell'autogoverno (il Consiglio giudiziario o, nel caso i ritardi riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il relativo Consiglio direttivo); l'onere per il dirigente (sia dell'ufficio che della singola sezione) di monitorare costantemente l'andamento delle pendenze, con l’obbligo di intervenire per accertare le cause di eventuali crescite anomale (superiori al 10% rispetto all’anno precedente).