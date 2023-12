Magistrati, ok del Governo alle nuove pagelle più severe

Nessun riferimento esplicito all’aderenza o meno agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

I giudizi potranno essere di tre tipi, positivo, non positivo o, più grave, negativo. Si è introdotta, in caso di valutazione positiva, l’espressione di un giudizio solo sulla capacità organizzativa del magistrato (tra le altre voci di valutazione: indipendenza, imparzialità, produttività, laboriosità). Solo sulla capacità di organizzare il lavoro, elemento chiave nella selezione per gli incarichi direttivi e semi-direttivi, la valutazione viene espressa secondo una scala di giudizio, da discreto a ottimo.

In caso di valutazione non positiva o negativa, sono state ridotte le ipotesi di dispensa dal servizio, prevedendo comunque penalizzazioni economiche e di carriera per il magistrato. Attualmente dopo una valutazione negativa, per non essere escluso dalla magistratura occorreva per il magistrato avere obbligatoriamente una valutazione positiva. Con la riforma, ora può esserci anche una valutazione non positiva, comunque diversa da negativa: in questo caso il magistrato rimane in magistratura, è rivalutato dopo un anno e perde aumento di stipendio e progressione di carriera. Ma c’è più tempo per recuperare, spiega il ministero, sul presupposto che da negativo il magistrato è già passato a non-positivo.

