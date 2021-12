Magistrati onorari, stabilizzazione con stipendio e pensione

Promossi e bocciati

Per chi non supererà le verifiche oppure non riterrà di sottoporvisi (la bozza di emendamento prevede che i magistrati onorari in servizio che non presentano domanda di partecipazione al “concorso” decadono dal servizio) è prevista una sorta di liquidazione parametrata al numero di anni di servizio e comunque non oltre 50mila euro lordi. Sia la percezione della liquidazione sia la partecipazione alla procedura di valutazione ha come conseguenza la rinuncia a qualsiasi pretesa relativa al rapporto di lavoro onorario precedente.

Il peso dell’esclusiva

Chi invece avrà superato le valutazioni si troverà davanti a un bivio, dove a fare la differenza sarà la previsione di un’esclusiva. Nel caso di prestazione in esclusiva il trattamento economico comprenderà una remunerazione fissa, comprensiva di tredicesima, equivalente a quella di un funzionario - non di un dirigente - dell’amministrazione della giustizia con inserimento in una posizione economica (F1, F2 o F3) diversa a seconda del numero di anni di servizio, a cui aggiungere un’indennità giudiziaria, che andrà a coprire anche gli eventuali straordinari, in misura pari al doppio dell’indennità spettante al personale giudiziario di riferimento. Il tutto per dire che in caso di esclusiva il netto dovrebbe aggirarsi intorno ai 2mila euro al mese.

Per chi invece rinuncia all’esclusiva, lasciandosi quindi aperta la strada per continuare altre esperienze di lavoro, l’indennità non è prevista è il netto dovrebbe attestarsi sui 1.500 euro al mese. In entrambi i casi sarà prevista la copertura previdenziale e assistenziale. Ai magistrati onorari sarà inoltre riconosciuto il buono pasto per ogni udienza oltre le 6 ore.

Per quanto riguarda l’impegno economico richiesto dall’attuazione dell’intervento, nell’emendamento si sottolinea come per il 2023 la spesa sarà di quasi 20 milioni, per salire l’anno successivo a 54,5 milioni e nel 2025 a 78,6 milioni.