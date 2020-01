Magistrati in piazza per difendere lo stato di diritto in Polonia e nell’UE

La sua riforma del giudiziario, pur bocciata dalla Corte UE, ha sortito effetto, perché i giudici cacciati avevano intanto raggiunto l'età della pensione o scelto di non rientrare in servizio per la situazione già compromessa. Orbán controlla il sistema dell'informazione e con le sue riforme ha attaccato la società civile, fino a costringere la Central European University a trasferirsi da Budapest a Vienna.

Attualmente, l'UE non può espellere uno Stato membro, e non ha strumenti efficaci a tutela dello stato di diritto. La proposta della Commissione di un monitoraggio permanente e del blocco dei fondi UE ai Paesi in cui lo stato di diritto sia a rischio va approvata. Altre proposte forti possono emergere nella Conferenza sul futuro dell'Europa, anche come risposta alla crescente consapevolezza dei cittadini europei di fronte all'erosione dello stato di diritto.

Sabato 11 a Varsavia una imponente manifestazione silenziosa a difesa dello stato di diritto è stata aperta da oltre un migliaio di magistrati in toga, provenienti da tutta Europa. È un fatto storico. I magistrati non sono usi scendere in piazza, e stavolta si sono sentiti obbligati a farlo, perché lo stato di diritto è in pericolo.

La grande partecipazione popolare e della società civile segnala che in Europa ci sono anticorpi contro le pulsioni autoritarie di una destra nazionalista che mette a rischio lo stato di diritto e quindi la democrazia. Incoraggiante anche il recente manifesto dei sindaci delle capitali dei Paesi di Visegrad, contro il nazionalismo dei loro stessi governi nazionali. Mentre la presenza di giudici da tutta l'UE mostra ancora una volta che l'Unione non è un mercato, ma una comunità politica fondata su valori condivisi.

Secondo Salvini Ungheria e Polonia sono i Paesi meglio governati in Europa. E da Ministro voleva porre il veto a qualunque tentativo europeo di sanzionarne le riforme dell'ordinamento giudiziario, dei media, della società civile. Il che chiarisce bene come userebbe i “pieni poteri” che chiedeva l'estate scorsa se tornasse al governo in Italia. Che la resistenza polacca a difesa dell'indipendenza della magistratura abbia successo e che l'UE si doti di strumenti efficaci a difesa dello stato di diritto è dunque un fatto che riguarda da vicino anche noi in Italia, e in generale tutti i cittadini e i Paesi dell'UE.