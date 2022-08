Maglio e pressa, le divinità laiche che forgiano materia e passione

Ascolta la versione audio dell'articolo

I colpi di maglio si sentono a distanza di qualche centinaio di metri e hanno un ritmo tutto particolare, fatto di pause e di intervalli, regolare nelle esplosioni secche e potenti, probabilmente l’unica cadenza idonea a dare il benvenuto quando si varca il cancello delle Fucine Umbre, un’azienda altamente specializzata nella lavorazione dei metalli, sorta nella cornice di un Appennino che aiuta a ridurre la distanza tra la dolcezza del paesaggio e il severo disciplinare della metallurgia, su cui da oltre centocinquant’anni la città di Terni ha costruito la sua vocazione più autentica. Il rumore viene dal reparto forgiatura ed è lì che si trova il maglio, collocato in un angolo del grande capannone e fatto oggetto di mille cautele da parte di chi gli sta intorno, quasi fosse un sovrano delle civiltà primordiali o un gigante di un mondo epico a cui tributare rispetto per la sacralità della forza, per il ruolo che svolge, per l’idea di enormità che rappresenta. Di fronte, nello stesso grande capannone, si trova la pressa, che lavora con modi più gentili e compassati: aspetta che qualcuno le metta in bocca una pagnotta fumante incandescente, poi abbassa velocemente le mascelle, torna ad aprire la bocca, in attesa che ne arrivi un’altra da modellare secondo lo stampo. Il maglio e la pressa sono divinità che il tempo nemmeno sfiora, macchine affamate di materia rovente e sembrano guardarsi in cagnesco, sprigionano fumo dalle bocche come in una competizione a cui partecipano loro due e nessun altro, una gara per soli fuoriclasse, a un livello di competitività inarrivabile. Nessuno dubita che sia questa la zona più fedele alle radici di una tradizione romantica e pur tuttavia dire che il senso di un’impresa come le Fucine Umbre si racchiuda in questo reparto può essere un azzardo.

Di sicuro la forgiatura contiene gli elementi che più avvicinano all’idea originaria dell’officina, quel luogo chiamato «focina negra» nel XIV canto dell’Inferno per indicare le viscere dell’Etna dove il dio Efesto fabbricava armi per Zeus. Non siamo nel ventre di un vulcano, eppure ciò che avviene in questo capannone rievoca qualcosa di primordiale, di mitologico e non solo a causa dei rumori che rimbalzano da un estremo all’altro o del tipico sfrigolio di quando un metallo arriva a temperatura elevatissima, ma per il mistero che vi aleggia (il mistero del creare forme a contatto con il fuoco), per questo essere teatro segreto in cui gli operai sono attori di una rappresentazione che affonda nel sogno di un’umanità in grado di dominare la materia. Più che obbedire a una liturgia sacra, sembrano partecipare a feste saturnine come fantasmi spossati dal troppo calore: figure in abiti scuri, presenze silenziose e indisturbate, munite di occhialetti, guanti, caschi, scarponi e lunghe pinze che maneggiano come pale di fornai, piccoli, smisuratamente piccoli rispetto ai due colossi. Sono personaggi in attesa di un miracolo, un po’ svagati e irregolari all’interno di un contesto su cui invece dominano la geometria dell’ordine e l’efficacia del colore bianco. Sta qui forse il contrasto che meglio di altri interpreta il carattere delle Fucine Umbre, nate nel 1967 su impulso di Ettore Alunni, che fino a quell’anno si occupava della commercializzazione di macchine utensili, a cui poi è subentrato suo figlio Antonio, capace di imprimere all’azienda un percorso totalmente nuovo. Dall’assetto di un reparto dipendono gli esiti della produzione e, se è vero che esistono mille modi con cui un’officina si racconta, è giusto pensare che non sia mai del tutto tramontato il tempo dove ogni cosa cominciava e finiva nel corpo a corpo tra l’uomo e la materia da plasmare, tra l’uomo e l’ottusità di un metallo che rifiutava di farsi plasmare.

Pressa e maglio ci dicono che il vocabolario con cui si esprime la forgia moderna può essere lo stesso di un tempo ma non lo è più la costruzione sintattica del linguaggio. In ciò consiste il cambiamento della seconda generazione rispetto alla prima. La percezione di una luminosa geometricità ribalta in via definitiva l’icona della fuliggine e dell’oscurità che da sempre coincide con la nozione di forgia. Tutto qui è collocato millimetricamente al suo posto: gli imballi sui bancali, gli attrezzi sui tavoli e le matite nelle cassettiere, i pezzi ancora grezzi sui ripiani e quelli già finiti negli scatoloni, perfino i muletti che fanno manovra sui piazzali sono l’emblema della disciplina e della razionalità. I pavimenti dei capannoni sono segnati da linee che non indicano semplicemente gli spazi adatti a camminare, ma tracciano un vero e proprio teorema dell’ordine: se ogni cosa occupa il suo spazio, diventa più facile ritrovarla quando occorre, l’innovazione corre lungo le direttrici del pensiero razionale e le direttrici del pensiero assecondano il procedere di ciò che prima è stato soltanto immaginato. Non c’è realizzazione di un progetto senza metodo e visione: è questa la rotta e la troviamo sintetizzata in uno slogan stampato sulla carta che avvolge i contenitori predisposti per la spedizione: «Inspired by people, inspiring innovation». Ispirato da persone che ispirano innovazione. La frase è la carta costituente di Fucine Umbre, una filosofia di vita che appartiene a chi ne sta alla guida.

L’azienda migliore al mondo è quella in cui ognuno può dimostrare il proprio talento nel lavoro, ma per raggiungere questo obiettivo, per coniugare all’unisono ispirazione e innovazione, bisogna mettere insieme esperienza, passione, creatività, attraversare i regni intermedi della materia quando ancora si trova allo stato inerte, seguirla nel percorso in cui essa, da grezza e informe, finisce per diventare una sorta di opera d’arte. Effettuare un percorso nei segreti strutturali di questa visione imprenditoriale è un po’ come procedere a tappe verso un’idea di perfezione: si comincia dal magazzino dove sono conservati blocchi di metallo da avviare al sezionamento, si passa al reparto dove si preparano gli stampi per la forgia, poi al reparto dove la fresatrice disegna gli stampi, poi ancora al reparto trattamenti termici, quindi al reparto verniciatura e assemblaggio, al reparto pallinatura (dove ogni pezzo viene chiuso in una specie di camera ermetica e bombardato da pallini di acciaio), infine al laboratorio (dove si effettuano prove meccaniche metallografiche e dimensionali) e al reparto finitura (con controlli non distruttivi di ogni tipo). Il viaggio di un manufatto disegna l’azienda nella sua dimensione verticale: dalla materia grezza al singolo pezzo completato – si intende questo per verticalità – seguendo il ciclo produttivo organico. Ogni oggetto lavorato richiede un’attenzione spasmodica alla qualità e alla resistenza, perché le Fucine Umbre sono specializzate nella fabbricazione di componenti strutturali altamente stressati, da assemblare a ruote, rotori, freni, carrelli di atterraggio degli aerei e degli elicotteri. Gli interlocutori con cui dialoga sono società leader del settore, come Parker, Honeywell, Safran, e le stime dicono che fra qualche anno la percentuale dei clienti all’estero aumenterà dal 50% all’80%, segno di una volontà a competere sempre più con i mercati internazionali. Ma non bisogna sbagliare di un micron, è necessario stanare il più invisibile dei difetti perché il rischio di errore è elevato e inimmaginabile il livello di responsabilità nei confronti di chi metterà piede sugli aerei. Anche questo sta scritto sulla carta d’identità di questa impresa: l’innovazione e l’immaginazione non basterebbero se non fossero accompagnate dal pensiero che il lavoro vive anche in funzione di un esercizio etico. Che prima dell’azione del produrre ci sia l’azione del pensare è un dato che trapela girando nei reparti. Ce lo ricordano gli schermi agganciati alle pareti che riportano celebri frasi pronunciate da personaggi riprodotti nelle foto accanto: «Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere» unita al primo piano di un giovanissimo Enzo Ferrari al volante di un’auto da corsa, «Sembra sempre impossibile finché non viene fatto» a fianco del mezzobusto di un elegante Nelson Mandela colto di sguincio, «Il coraggio è la prima delle qualità umane perché garantisce tutte le altre» unita al ghigno beffardo di Winston Churchill, nel consueto abito scuro e con panciotto. L’anima di un’industria transita anche da questi canali e la conferma che un manufatto sia qualcosa oltre la pura disciplina della produzione seriale emerge non appena si entra negli uffici della direzione. Qui si viene accolti, non senza sorpresa, da una serie di dipinti sotto i quali sono esposti i pezzi di metallo usciti da questi impianti e montati come fossero sculture nelle sale di un museo.

Potrebbe apparire una provocazione, eppure non lo è. In questo rinnovato patto futurista si trova l’ennesima, stratificata chiave di lettura secondo cui non tutto ciò che viene fabbricato assolve soltanto i criteri dell’efficienza, ma esiste una bellezza dentro il regno dell’utile, un paradigma funzionale che rende necessaria ogni parte, anche quella meno appariscente e ne fa un piccolo capolavoro d’ingegno.