Magnum «si mangia» Dante. Il brand dei gelati lancia la limited edition in omaggio al Sommo Poeta Il brand di gelati confezionati del gruppo Unilever mette in commercio dal primo marzo tre nuovi gusti speciali dedicati alle tre cantiche dantesche: Inferno, Purgatorio e Paradiso di L.Ben.

Il gelato al gusto Inferno di Magnum

2' di lettura

Si moltiplicano gli omaggi a Dante nei 700 anni della sua morte con eventi e mostre. Anche il Giro d’Italia si intesta con una tappa a Ravenna un tributo al Sommo Poeta che qui è sepolto. La sua Divina Commedia che continua a ispirare artisti di tutto il mondo è protagonista dell’ultima campagna promozionale di tre nuovi gelati Magnum, brand del gruppo Unilever che lo scorso anno ha registrato 100 milioni di euro di fatturato netto nel nostro Paese. Alle tre cantiche Dantesche saranno infatti dedicate le nuove limited edition del famoso stecco ricoperto di cioccolato.

Giorgio Nicolai, direttore marketing di Algida Italia, ha spiegato durante l’evento live di presentazione che l’idea del nuovo prodotto è nata un anno fa durante il lockdown, un “periodo infernale”: «Ci auguriamo però che ora il nostro gelato possa diventare anche un veicolo letterario e creare curiosità tra i giovani nei confronti di uno dei massimi rappresentanti della letteratura italiana».

L’operazione commerciale ha avuto tra i suoi sostenitori Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri: «Dante che non era un accademico ma un politico – ha spiegato – avrebbe compreso questa operazione che unisce l’alto e il basso». Magnum ha anche avviato una partnership con la Società Dante Alighieri facendosi promotore dei talenti emergenti delle scuole di teatro in un prossimo evento “Dante Live's Week” che vedrà giovani attori recitare cantiche della Divina Commedia.



Eleonora Acierno, brand marketing manager Cornetto e Magnum, ha poi spiegato come il viaggio di piacere Magnum durerà tutta la stagione fino ad agosto. Il primo gelato ad essere lanciato il primo marzo in supermercati e bar, e dal 2 5 febbraio in anteprima sulle piattaforme di delivery, sarà lo stecco Inferno con copertura croccante di cioccolato fondente con pezzetti di sale con gelato al carbone con panna e variegatura al lampone. A maggio sarà la volta del Purgatorio al gusto biscotto variegato con cioccolato bianco e caramello salato seguito dal Paradiso a luglio e agosto, al gusto di pistacchio ricoperto di cioccolato rosa Ruby e cioccolato bianco.

Lo spot della campagna multicanale (tv, radio, digital) è opera del giovane regista 24enne Enea Colombi, uno dei nomi emergenti sulla scena nazionale che lavora alla realizzazione dei video di alcuni tra gli artisti più influenti del panorama musicale italiano.