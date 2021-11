Mahindra: ecco com'è la monoposto della prossima stagione di Formula E

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una livrea tutta rossa e a condurre le monoposto una nuova coppia di piloti. Mahindra ha presentato presso la nuova sede inglese del partner ZF, nei pressi di Birmingham, la rinnovata monoposto M7Electro contraddistinta da un'inedita livrea completamente rossa e la sua nuova coppia di piloti. Ad Alexander Sims si affianca infatti Oliver Rowland, confermando anche per la prossima stagione una formazione totalmente britannica.



Come cambia la squadra



Per Oliver Rowland si tratta di un ritorno, visto che aveva già disputato una gara con Mahindra nel 2015 debuttando in Formula E a Punta de l'Este (Uruguay) in sostituzione dell'infortunato Nick Heidfeld, classificandosi al 13esimo posto. Nelle ultime tre stagioni Rowland ha gareggiato in nel campionato delle monoposto elettriche per un altro marchio, ottenendo come miglior risultato una vittoria a Berlino nel 2020 e diversi piazzamenti sul podio. Rowland vanta un palmares ricco di successi in tutte le categorie con vetture Formula, nelle quali ha partecipato.



Loading...

A completamento dei ranghi, Jordan King resta per il secondo anno consecutivo Development Driver, mentre Nick Heidfeld lascia il suo ruolo di tester e pilota di riserva, ma rimane legato a Mahindra come consulente.



Le novità delle monoposto



Sono diverse le novità che riguardano la monoposto M7Electro: la nuova e sgargiante veste rossa corredata dalla nuova corporate identity di Mahindra & Mahindra, che abbina ad un lettering ridefinito il nuovo logo stilizzato Born EV, per rimarcare il proprio impegno nel processo di elettrificazione del mondo automotive.



La divisione design di Mahindra, Mahindra Advanced Design Europe (M.A.D.E.) è stata determinante nella creazione del logo e soprattutto della piattaforma Born EV, destinata ad essere la base dei prossimi modelli elettrici Mahindra che saranno presentati sul mercato indiano a partire dal 2025. Mahindra Racing, che gareggia nella massima categoria mondiale per auto elettriche, sta contribuendo ad accelerare la visione globale di Mahindra EV, trasferendo il proprio know-how tecnologico dalle competizioni ai veicoli stradali, secondo quanto definito nel programma strategico “Race to Road” di Mahindra.