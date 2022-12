Mahindra Kuv100 - auto compatte economiche

Dimensioni compatte per il piccolo suv prodotto dal marchio indiano. Kuv100 è il suv compatto di Mahindra, ideato per declinare le caratteristiche di un suv con le esigenze dell’utilizzo prevalentemente cittadino. L’auto è caratterizzata da una linea originale e distintiva, con linee marcate sottolineate da profondi tagli sulle fiancate. Forme scolpite con linee decise e un frontale prominente, che ingloba la calandra con inserti cromati quale elemento distintivo del marchio. Per il design di Kuv100 è stato privilegiato lo sviluppo in verticale dei volumi, mentre l'attitudine cittadina è evidente nelle misure compatte, con una lunghezza di soli 3,7 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 243 litri che diventano 473 reclinando lo schienale e ribaltando la seduta. La plancia include la leva del cambio a joystick vicina al volante, che rende superflua la consolle tra i sedili. Di serie il sistema Easyparking con sensori di parcheggio posteriori, così come i sistemi Hill Hold Control e Hill Descent Control. Nel dettaglio la versione selezionata è la Mahindra Kuv100 K6+, lunga 370 cm, larga 173 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 243 a 473 litri. Nella versione K6+ costa 13.995 euro con motore a benzina di 1.198 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 64 kW/87 cavalli ed una coppia massima di 115 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 163 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 148 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.190 chilogrammi.

