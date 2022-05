Mahmood: «Un conto è dove nasci, un altro è come cresci. Io mi ritengo fortunato»

L’amore per la musica

Si coglie in Alessandro la necessità di mettere a fuoco un successo enorme, frutto di una storia, di un gran lavoro, ma con risultati fuori dal comune. A neanche 30 anni è già due volte vincitore del Festival di Sanremo. Con il brano “Soldi”, certificato quadruplo disco di platino, è diventato nel 2019 il primo artista in assoluto a vincere sia nella categoria Giovani sia in quella Big nello stesso anno. Artista di fama internazionale, ma anche autore con all’attivo canzoni per Elodie (“Nero Bali”, “Andromeda”), Marco Mengoni (“Hola – I say”) e molti altri. Il fil rouge è l’amore per la musica. Senza barriere, steccati, senza l’idea di voler comunicare messaggi, quanto piuttosto di voler trasferire il suo amore per la stessa musica. «Non c'è un unico messaggio che voglio trasmettere. Scrivo le mie canzoni mettendoci dentro quello che sento, e una volta uscite diventano di tutti. In quel momento il messaggio che arriva risulterà diverso a seconda del significato che ciascuno dei miei ascoltatori vedrà in esse».

Certo, verrebbe da dire che vincere a 29 anni per due volte il Festival di Sanremo rappresenta un unicum che necessariamente racchiude in sé un segreto, una pietra filosofale. «Non penso ci sia un segreto vero e proprio. Da sempre la mia vita personale coincide con quella che è la mia vita musicale» ripete Mahmood: «Mi lascio ispirare da tutto ciò che vivo e forse per questo chi mi ascolta mi sente più vicino. Sicuramente oltre alla creatività ci sono due cose fondamentali. Penso alla dedizione e all’impegno».

Dal Gratosoglio al successo globale

E ce ne saranno voluti tanto di impegno e dedizione partendo da Gratosoglio, periferia sud di Milano. Attenzione però: Mahmood quella periferia non la vive come un ricordo da cancellare. Anzi. È il suo mondo, la considera anche un po’ la sua forza. Si capisce da come ne parla e in particolare dal suo irrigidimento quando gli si chiede se abbia avuto un’infanzia «anche» felice. «Perché “anche”? Ho avuto un’infanzia felice, una madre che mi ha fatto da madre e da padre e una famiglia grande, quella di mia madre, che per me è sinonimo di calore, di protezione».

Quell’«anche» nella domanda era legato all’ormai famigerato (del resto è il tema di fondo della canzone “Soldi”) rapporto con il padre, egiziano, andato via quando Alessandro aveva 6 anni. Ricucire il rapporto? «Non c’è ancora stata occasione e forse non è il momento», replica Mahmood. Ma non c’è rabbia nelle parole di Alessandro. Sull’altro piatto della bilancia c’è invece tutto il calore delle famiglie che, specialmente in certe parti d’Italia, rappresenta un carattere distintivo e inequiparabile. La mamma Anna è sarda, originaria di Orosei in provincia di Nuoro. E la sua famiglia è composta da 12 fra fratelli e sorelle. Lei a 18 anni ha lasciato la Sardegna con destinazione Milano, per lavorare nel bar del fratello a Buccinasco.

L’importanza della famiglia

A mettere insieme i numeri della famiglia di Mahmood si parla di almeno 100 cugini. Insomma una grande famiglia di cui, alla fine, si capisce che Alessandro accusa un po’ la distanza anche se ammette di essere «in contatto. Mi sento spesso e comunque appena posso con molti di loro». A ogni modo, nonostante la mancanza del padre, l’artista parla di un’infanzia felice «perché un conto è come e dove nasci e un altro è come cresci. E io mi ritengo fortunato».