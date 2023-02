Mai provato il pentathlon militare? Allenarsi con la Brigata Marina San Marco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passare tre giorni a stretto contatto con uno dei corpi d'elite della Marina Militare, la Brigata Marina San Marco, esercitandosi, mangiando con loro e respirando l'atmosfera di una caserma, per chiunque rientrerebbe di certo tra i ricordi più vivi del bagaglio di una esperienza. Forse meglio dire experience che, per l'appunto, è la parola chiave di un evento destinato ai 50 clienti che avevano acquistato uno degli altrettanti modelli Submersible Forze Speciali Experience Edition aggiudicandosi il diritto di cimentarsi nella caserma Carlotto di Brindisi in alcuni allenamenti sotto l'occhio vigile del corpo d'elite della Marina Militare.

Il Panerai Submersible Forze Speciali Experience Edition realizzato in soli 50 esemplari. Cassa in titanio con rivestimento in DLC di 47 mm di diametro impermeabile fino a 300 metri. Lunetta in titanio e ceramica. Prezzo 55.000 euro.

Qualche esempio? L'arrampicata con corda, uno degli esercizi simbolo del pentathlon militare; l'esercitazione al poligono con bersagli mobili e la simulazione di combattimento e assalto militare. Il tutto vissuto realmente sul campo e indossando saldamente al polso questo speciale orologio di Panerai. Anche perché le caratteristiche tecniche ed estetiche del segnatempo sono state proprio pensate per le esigenze dei militari e, quindi, per fornire performance ai massimi in fatto di resistenza, leggibilità e precisione.

Il fondello personalizzato ricorda che questo modello è dedicato all'experience che i possessori dell'orologio hanno vissuto lo scorso settembre nella caserma Carlotto di Brindisi

La cassa di questo orologio dalle dimensioni importanti di 47 mm di diametro è realizzata con il resistentissimo titanio annerito tramite trattamento DLC, e ha un'impermeabilità che si attesta fino ai 300 metri di profondità. Presenta una lunetta girevole in ceramica graduata di colore verde per calcolare i tempi di immersione. Il caratteristico dispositivo Safety Lock, che protegge la corona (qui è verde), è sempre in titanio con rivestimento DLC. E non è finita qui. Perché, protetto da un vetro zaffiro estratto dal corindone (un minerale in ossido di alluminio), il quadrante nero ha gli indici luminescenti in super-luminova. Essendo poi questo modello un cronografo flyback, ecco che le lancette dei secondi cronografici e dei minuti sono al centro, mentre l'indicatore delle ore cronografiche si trova a ore 3. A ore 9 è posizionato l'indicatore dei piccoli secondi. La complicazione del cronografo è animata da un calibro meccanico a carica automatica di manifattura, il P.9100/R, formato da 328 elementi (tra i quali 37 rubini), per uno spessore 9,55 mm, capace di 28.800 alternanze all'ora e di una riserva di carica fino a 72 ore. Inoltre, questo segnatempo insieme alla già citata funzione di cronografo flyback presenta quella di countdown, qui battezzata (anche per contestualizzarla in modo ancora più preciso) Time to Target. Schiacciando più volte il pulsante posizionato a ore 4 si porta la lancetta centrale del cronografo sul timing prescelto. A quel punto basta azionare il pulsante a ore 10, quello di stop/start del cronografo, per far partire il conto alla rovescia. Il fondello a vite riproduce il logo Xperience. Completa l'allestimento un cinturino in caucciù dalla fantasia mimetica con chiusura in titanio annerito in DLC. Chi ha acquistato uno di questi 50 modelli ha ricevuto anche come plus un'opera NFT creata ad hoc dall'artista italiano Skygolpe. Che spiega: «Fa parte di un progetto più ampio dove la componente esperienziale gioca un ruolo molto importante.

Il Submersible Forze Speciali, un modello che entra in collezione senza limitazioni (se non che ne verranno prodotti 300 all'anno) è similissimo tecnicamente alla versione di Submersible legata all'experience. Cambiano i colori e il fondello ha inciso un incursore della Marina Militare. Prezzo 29.500 euro.

Un filo tematico che lega tutti i lavori della collezione è sicuramente il rapporto con la natura che, oltre a rafforzare l'interiorità, permette di recuperare un senso di importanza rispetto alla semplicità dell'essere. Mi sono lasciato molto trasportare nella ricerca delle cromie, inseguendo una composizione che esprimesse potere e fragilità allo stesso tempo». E se la produzione di questo Submersible Forze Speciali Experience Edition si è fermata qui, Panerai ha provveduto a realizzarne una seconda versione chiamata Submersible Forse Speciali che realizzerà dal 2022 in 300 pezzi all'anno e che, della prima, mantiene tutte le caratteristiche tecniche e, in grandissima parte anche quelle estetiche. Quello che è diverso in questo caso è il colore della lunetta in ceramica (blu), del cinturino (nero), della corona (blu) e degli inserti sul quadrante. In questa declinazione la riproduzione incisa sul fondello mostra un incursore della Marina Militare.