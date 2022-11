Maia versus Vega: sui lanciatori spaziali diatriba con la Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nemmeno il tempo di insediarsi e il nuovo responsabile del governo Meloni per l’economia dello spazio dovrà decidere come risolvere una complicata diatriba con la Francia. Al consiglio ministeriale dell’Esa (l’Agenzia spaziale europea) in programma a Parigi il 22 e 23 novembre si discuterà di strategie e finanziamenti dei prossimi anni e di progetti su cui l’industria italiana ha puntato con decisione, come quello dei lanciatori.

La nuova delega

All’ex ministro dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale Vittorio Colao, titolare della delega della presidenza del consiglio, da quanto risulta a «Il Sole-24 Ore» è in procinto di subentrare Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, e sarà lui a stabilire la linea sullo scontro sotterraneo che si sta consumando da quando Parigi ha spiazzato il governo Draghi annunciando lo sviluppo di Maia, un lanciatore che di fatto potrà fare concorrenza a Vega, il progetto che vede in campo l’italiana Avio e su cui proprio il ministro francese Bruno Le Maire aveva sottoscritto con l’Italia un accordo bilaterale nell’ambito del Trattato del Quirinale.

Forse non ci sarebbe occasione migliore se il nuovo esecutivo volesse subito dare prova di un approccio muscolare nei confronti della Francia, di cui il premier Giorgia Meloni in occasione dell’incontro con Emmanuel Macron ha stigmatizzato un atteggiamento talvolta «predatorio» sui grandi dossier industriali.

In attesa di conferma

In attesa di una conferma ufficiale, da ambienti di Palazzo Chigi trapela che Urso erediterà la presidenza del Comint (il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale), integrando le strategie con la gestione operativa di fondi e progetti che oggi il suo ministero già svolge con due divisioni. Urso, da presidente del Copasir, si è occupato del tema della space economy firmando una lunga relazione a luglio, poco prima della fine della legislatura.

In quel documento il Copasir, citando Vega, faceva riferimento anche ai rapporti con la Francia. «I microlanciatori rappresentano uno degli ambiti più critici dal punto di vista strategico e più interessanti in prospettiva - è il passaggio più significativo -. Nell’ultimo anno, infatti, sono ben quattro le nazioni (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) che hanno avviato propri ed indipendenti programmi di sviluppo nazionali sui micro-lanciatori. Altre nazioni europee, come la Norvegia, si stanno attrezzando, mentre l’Italia manifesta ancora un preoccupante ritardo. Il nostro Paese ha quindi necessità di individuare una chiara visione e una strategia spaziale nazionale, in modo da non restare eccessivamente condizionata dalle decisioni assunte dagli altri partner europei nel settore dell’aerospazio».