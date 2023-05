Maike Cruse nominata direttrice di Art Basel a Basilea

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Art Basel annuncia un nuovo direttore per la fiera di Basilea, anzi, una nuova direttrice, Maike Cruse, che arriva dal Gallery Weekend di Berlino, la cui 19ª edizione si è appena conclusa lo scorso fine settimana. Inizierà a luglio 2023, quindi, dopo la prossima edizione di Art Basel (15-18 giugno).

Maike Cruse non è affatto estranea alla fiera. Dal 2008 al 2011, infatti, è stata la Communications Manager (oltre ad averla visitata ogni anno negli ultimi 20). Nel suo nuovo ruolo dovrà dirigere il team di Basilea, lavorare a stretto contatto con le gallerie, i collezionisti, gli artisti e anche alimentare il rapporto con le prestigiose istituzioni e i partner culturali in città.

Maike Cruse lavorerà a fianco degli altri direttori delle fiere di Parigi (Clément Delépine), di Hong Kong (Angelle Siyang-Le) e di Miami Beach, che ancora è da nominare e per il quale è in corso una ricerca. Questi quattro membri del team riferiscono tutti a Vincenzo de Bellis nel suo ruolo di Director, Fairs and Exhibition Platforms, che quindi dirige le quattro fiere a livello globale. De Bellis, a sua volta, riferisce al ceo di Art Basel, Noah Horowitz, che supervisiona tutte le fiere, le iniziative e le attività di Art Basel.

Da questa nomina esce, in qualche modo, rafforzata anche la scena artistica di Berlino, dove Maike Cruse è una figura ben nota. Negli anni ha ricoperto ruoli nelle istituzioni più significative della città, come il KW e la Berlin Biennale, mentre nel 2008 ha lanciato a Kreuzberg lo spazio espositivo alternativo Forgotten Bar in pieno spirito berlinese. Ha all'attivo anche esperienza nella direzione delle fiere, in particolare, con abc – art berlin contemporary dal 2012 al 2016 e Art Berlin dal 2016 al 2019, e cioè dall'acquisizione da parte di Art Cologne fino alla chiusura. Nel 2014 è stata chiamata a dirigere anche il Gallery Weekend Berlin, che negli anni si è affermato come un format modello per tante altre città europee, riuscendo a prevalere anche sul formato della fiera classica (a Basilea non si corre questo rischio). “Maike Cruse conosce il mondo dell'arte da vicino” ha affermato Noah Horowitz, ceo di Art Basel, “e ha relazioni profonde con la comunità delle gallerie, i collezionisti e il pubblico istituzionale, essendo stata a capo di fiere e del Gallery Weekend di Berlino per molti anni. Conosce benissimo il nostro brand e ha rapporti di lunga data con la città di Basilea e la sua scena culturale”. “Maike Cruse è una leader comprovata nel settore e partner entusiasta di gallerie, artisti e collezionisti” ha aggiunto Vincenzo de Bellis. “A Berlino ha creato una mostra annuale che è profondamente radicata nella città e unisce i suoi diversi attori culturali. Il suo spirito collaborativo rappresenta un'occasione per rafforzare i nostri rapporti con i partner e gli stakeholder di Basilea”.

Rimane da vedere chi sarà chiamato a Miami.