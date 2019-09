Mail Express Group lancia la app Zibaldo per semplificare le operazioni di pagamento quotidiane

«Nel 2018 Mail Express Group ha segnato un fatturato di oltre 20 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello del 2017, nonostante il perdurare della crisi economica». È il commento di Bachisio Ledda, imprenditore, fondatore e presidente di Mail Express Group. Il Gruppo, attivo nei servizi postali, di pagamento, finanziari e assicurativi, è presente sul territorio nazionale da oltre 20 anni, con una rete strutturata di circa 200 agenzie in franchising e oltre 400.000 clienti tra cui enti della pubblica amministrazione, banche e assicurazioni.

“Dopo la piattaforma Zibaldo.it, presentata nel 2018, rivoluzionario Ufficio Postale online già ricco di interessanti servizi per aziende e privati, la nostra ultima sfida è la App Zibaldo, un'applicazione multiservizi per gestire da smartphone le operazioni quotidiane di pagamento” – dichiara il Presidente Bachisio Ledda – “Inoltre, con la nostra App Zibaldo è possibile aprire un conto di pagamento in pochi minuti e avere sempre a portata di mano l'home banking. Gli utenti avranno la possibilità di usufruire di un nutrito ventaglio di servizi come: pagare bollettini postali, effettuare ricariche Postepay, predisporre bonifici, fare pagamenti alla Pubblica Amministrazione, pagare il bollo auto e moduli F24. Con la App Zibaldo, puntiamo ad ampliare la quota di mercato differenziando l'offerta del servizio” conclude Bachisio Ledda.

Mail Express Group, tramite CityPoste Payment Spa, il suo istituto di pagamento ufficialmente riconosciuto da Banca d'Italia, mira a una crescita esponenziale attraverso aperture di conti di pagamento.

Mail Express Group, amplia dunque il suo panorama di offerte proponendosi anche come erogatore di servizi online attraverso un'innovativa App volta a semplificare le quotidiane operazioni di pagamento sia all'utente consumer sia all'utente business. “Il lancio di questo nuovo prodotto ha riscosso fin da subito un notevole consenso degli utenti, che ne hanno apprezzato la facilità di utilizzo e la molteplicità di servizi offerti” conclude Bachisio Ledda.

I servizi della App Zibaldo sono destinati ad aumentare: entro l'anno corrente verranno aggiunti servizi quali la fatturazione elettronica (già possibilie sul portale Zibaldo.it), la spedizione pacchi prenotabile da smartphone e la possibilità di pagare il parcheggio tramite la App.