Maiora Despar Centro Sud si rafforza con 40 nuovi punti vendita entro l’anno

Oltre 70 tra nuove aperture di punti vendita e ristrutturazioni di quelli esistenti e più di 100 assunzioni nei piani 2023 di Maiora Despar Centro Sud, il gruppo pugliese di Gdo che investe nello sviluppo della rete, dopo aver chiuso l’esercizio 2022 sfiorando il miliardo di giro d'affari alle casse, esattamente 987 milioni. Il gruppo – che ha sede a Corato, nel barese, ed è attivo con oltre 500 punti vendita (diretti e indiretti) e 7 cash & carry, in Puglia, Basilicata, Molise, Calabria,Campania, Abruzzo e Lazio – è cresciuto nei ricavi nel 2022, del 7,2%, nonostante i notevoli rincari energetici e la contrazione dei consumi.

Quest’anno altri 40nuovi punti vendita

Nei piani 2023 – grazie ad investimenti per oltre 20 milioni a valere sui 100 previsti nel piano industriale 2021-2025 – è programmata l'apertura di 40 nuovi punti vendita (tra gestione diretta e indiretta) e la ristrutturazione di 32 store (diretti e indiretti). Il piano di crescita riguarda anche il canale cash&carry che, nel prossimo mese, vedrà salire a 8 i punti vendita Altasfera presenti nel Mezzogiorno con l'apertura a Reggio Calabria – dopo quelli di Corato, Molfetta, Manfredonia, Laterza, Crotone, Monopoli e Lecce – potenziando così il presidio in quella regione. Il piano di sviluppo prevede anche la nascita, entro la seconda metà di quest’anno, di un nuovo centro di distribuzione tra Napoli e Caserta.

Previste 100 assunzioni

Grazie alle nuove aperture il gruppo assumerà altri 100 addetti che si aggiungeranno ai 2.500 dipendenti attuali (di cui il 50% donne), verso i quali Maiora applica, senza distinzioni di sesso, a parità di qualifica e con uguali mansioni, lo stesso trattamento salariale, come attesta la certificazione Equal Salary ottenuta nel 2022. «Quest’anno contiamo di aumentare ancora il giro di affari alle casse del 10% rispetto al 2022, arrivando a quota 1,1 miliardi – stima Pippo Cannillo, presidente e ad di Maiora. L’anno scorso non è stato particolarmente clemente, ma siamo andati avanti seguendo i nostri piani, senza alcun tentennamento. Abbiamo un ruolo importante nel territorio e oltre agli investimenti in sostenibilità, abbiamo contenuto i prezzi in tutta la rete per difendere il potere d'acquisto della nostra comunità».

Raddoppiano i discount

Nelle 8 regioni nelle quali è presente, Maiora è impegnata anche nella realizzazione, graduale, di punti vendita chiamati Ard Discount, frutto dell’ingresso ufficiale del gruppo in questo canale grazie alla joint venture con Ergon, partita nello scorso gennaio. A fine anno i 10 punti vendita già attivi saranno 20 – con un giro di affari alle casse stimato in 30 milioni – e nel 2024 ne sono previsti altrettanti.