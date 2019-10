Maire Tecnimont corre in Borsa dopo accordo per impianto fertilizzanti in Russia

2' di lettura

Acquisti su Maire Tecnimont in Borsa dopo l'accordo con EuroChem per un impianto di fertilizzanti in Russia: il titolo è tra i migliori del listino con un rialzo di oltre 4 punti percentuali. Maire Tecnimont ha annunciato un memorandum d`intenti (MoI) con Eurochem per sviluppare i servizi di Early Works - attività preliminari di ingegneria e di survey dell`area presso il sito industriale - relative a un nuovo impianto di produzione di urea e ammoniaca situato a Kingisepp, nella Russia nordoccidentale.

Nell`eventualità che i piani di investimento di EuroChem proseguano come pianificato, Maire Tecnimont potrebbe partecipare alle attività di Engineering Procurement and Construction successive che ammonterebbero a 1 mld di euro per il nuovo impianto combinato di urea e ammoniaca, con una capacità pari a circa 3mila tonnellate di ammoniaca e 4mila tonnellate di urea al giorno. «La sigla del MoI conferma il buono stato di salute della pipeline commerciale - commentano gli analisti di Equita - inoltre il progetto riguarda il segmento dei fertilizzanti, un'industria in via di ripresa dopo un periodo di crisi dovuta alla sovraccapacità produttiva». Il 12 settembre scorso era stato annunciato una commessa in Egitto per un impianto di minori dimensioni.

«Riteniamo - aggiungono gli esperti - che la notizia abbia risvolti marginalmente positivi per il titolo. Da inizio anno (-28%) il titolo ha sofferto della ridotta generazione di cassa derivante dalla schedulazione dei progetti in corso». Alla luce dei dati semestrali, «il raggiungimento dei target ci sembra più sfidante in quanto incorpora un forte recupero nel secondo semestre tramite l`esecuzione dei progetti e l`assegnazione di nuovi contratti. La pipeline commerciale e il backlog rimangono molto solidi e le prospettive di medio termine sulla petrolchimica sono positive». Equita ha un giudizio hold con target price a 3,6 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)