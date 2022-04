Maire Tecnimont corre grazie a commessa da 185 mln in Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rialzo superiore ai tre punti in Borsa per Maire Tecnimont grazie a una commessa da 185 milioni di dollari negli Stati Uniti. Le azioni del gruppo di ingegneria si riportano sopra i 3 euro, pur restando in calo da inizio anno del 27%. Il gruppo si è aggiudicato un nuovo progetto negli Stati Uniti per la produzione di urea Diesel Exhaust Fluid (l'additivo AdBlue utilizzato per i catalizzatori delle auto diesel) attraverso la costruzione di in un impianto da 1500 tonnellate al giorno di capacità da completare entro il 2025.

La commessa arriva da un produttore internazionale di prodotti chimici con cui Maire Tecnimont aveva firmato a marzo un contratto da 230 milioni di dollari per un impianto da 3mila tonnellate al giorno di ammoniaca blu che fornirà i prodotti anche all'impianto per il Diesel Exhaust Fluid. Per gli analisti di Equita Sim la commessa rappresenta circa il 4% della raccolta ordini stimata per il 2022 e porta il cumulato da inizio anno a circa 800 milioni, pari al 19% del totale.