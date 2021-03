Maire Tecnimont corre dopo i conti, piacciono debito in calo e ordini in rialzo Target 2021 con ricavi in crescita, marginalità stabile e debito in contrazione. Con i nuovi ordini, la pipeline sale ora a oltre 6 miliardi di cui l'87% in Gas Monetization ed Energy Transition di Andrea Fontana

Balzo anche fino al 12% per Maire Tecnimont grazie ai risultati 2020, sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti, e soprattutto target 2021 con ricavi in crescita, marginalità stabile e debito in contrazione. Il gruppo ha riportato per l'anno scorso un calo dell'utile netto del 52% a 54,2 milioni mentre i ricavi sono scesi del 21% a 2,63 miliardi risentendo dell'impatto della pandemia. Nel periodo il gruppo si è aggiudicato nuovi contratti per 2,731 miliardi, un risultato superiore a quello riportato per il 2019. Con i nuovi ordini, la pipeline sale ora a oltre 6 miliardi di cui l'87% in Gas Monetization ed Energy Transition. Inoltre, il Cda proporrà ai soci di distribuire un dividendo (non pagato quello sull'esercizio precedente), di 0,116 euro per azione.

Le case di investimento sottolineano in particolare l'andamento positivo della raccolta ordini e la netta contrazione dell'indebitamento nel corso dell'ultimo trimestre (da 227,8 a 116,9 milioni). Banca Akros, che pur mantenendo la raccomandazione «neutral» alza il target di prezzo a 2,4 euro, mette in evidenza i target 2021 forniti dal management che si aspetta ricavi tra 2,8 e 3 miliardi, un margine ebitda al 6% circa e la posizione finanziaria in ulteriore miglioramento. Anche Equita Sim ha alzato il target di prezzo a 2,65 euro, con raccomandazione «hold», osserva che la raccolta ordini dovrebbe migliorare sensibilmente nel 2021 grazie ad una pipeline commerciale ai massimi storici, a 53 miliardi, e che un'ulteriore fattore di crescita potrà venire dai progetti di energia verde.

