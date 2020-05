Maire Tecnimont festeggia la commessa in Egitto

1' di lettura

Maire Tecnimont viaggia in rialzo, dopo avere annunciato una commessa in Egitto da 550 milioni di dollari. Il contratto è relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di ammoniaca ad Ain Sokhna, nel Paese africano (il gruppo era già stato selezionato come Epc contractor esclusivo). Lo scopo del lavoro comprende tutte le attività di engineering, procurement and construction: il completamento del progetto è previsto dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, che scatterà con il closing finanziario del progetto.



Sull’andamento del titolo oggi influiscono le parole del presidente, Fabrizio Di Amato, secondo il quale l’outlook sul 2020 sarebbe in leggera discesa in quanto la pandemia Covid-19 starebbe provocando lo slittamento di alcuni progetti anche se si prevede l’assegnazione di un’altra commessa importante entro la fine del 2020. Per quanto riguarda l’anno prossimo, invece, si prevede un recupero graduale in quanto i progetti eseguiti da Maire Tecnimont beneficiano di un prezzo del gas basso che aumenta i margini dei committenti. «I messaggi sono in linea con quanto già comunicato nella conference call dei risultati trimestrali con in più l’indicazione di una potenziale commessa di grandi dimensioni entro la fine dell’anno», osserva Equita.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)