Maire Tecnimont, con il petrolchimico indiano il portafoglio sale a 2,7 miliardi Commessa da 255 milioni di dollari, che si aggiunge agli altri ordini annunciati nelle ultime settimane di Matteo Meneghello

2' di lettura

Maire Tecnimont rafforza il suo portafoglio ordini con un nuovo contratto epcc da 255 milioni di dollari nel segmento petrolchimico, portando così a poco meno di 2,7 miliardi di euro il totale acquisito nel corso dell’anno.

La controllata indiana Tecnimont private limited, in particolare, si è aggiudicata ieri un ordine da parte di Indian oil corporation limited per realizzare nuove unità per la produzione di acido acrilico e butilacrilato, derivati petrolchimici necessari per la realizzazione...