Maire Tecnimont prosegue il rally, nuovi contratti spingono raccolta ordini

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Maire Tecnimont a Piazza Affari, dove il FTSE MIB viaggia a passo più lento. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, beneficiano dei nuovi contratti annunciati negli ultimi due giorni. La società ha comunicato una nuova commessa petrolchimica da 1,3 miliardi di dollari, che riguarda tutti i servizi di ingegneria, la fornitura di equipment e materiali, montaggio e attività di costruzione fino alla mechanical completion, prevista nel 2026. Il gruppo non ha indicato committente e paese in cui verrà realizzata l'opera, ma gli analisti di Equita stimano «ragionevolmente» che «provenga dal Medio Oriente».

Inoltre, è stata la volta di diversi nuovi contratti per licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering e procurement, nonché di engineering, procurement e construction, per un valore complessivo di circa 280 milioni di dollari da clienti internazionali principalmente in America del Nord e America Latina, Africa ed Estremo Oriente. «La notizia è positiva in quanto migliora la visibilità della crescita a doppia cifra del fatturato nel 2023», nota ancora Equita, sottolineando che «nel complesso i contratti comunicati rappresentano il 20% del portafoglio ordini al terzo trimestre 2022 e circa pari alla raccolta ordini nei nove mesi del 2022 raggiungendo i 3,7-3,8 miliardi di raccolta per l'intero 2022». Le notizie sono «positive» anche per Banca Akros e Intesa Sanpaolo, che confermano la raccomandazione "buy" sul titolo.