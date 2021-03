Mais e soia, i prezzi al top pesano sull’import. La filiera italiana prova a fare squadra Per tutelare il prodotto nazionale all’origine Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza cooperative nel consorzio per le sementi Convase di Alessio Romeo

(AdobeStock)

Per tutelare il prodotto nazionale all’origine Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza cooperative nel consorzio per le sementi Convase

3' di lettura

Mentre i prezzi globali dei cereali toccano nuovi massimi, in Italia a monte della filiera l’agricoltura prova a fare squadra per rilanciare la produzione nazionale di qualità. Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative agroalimentari e Assosementi hanno annunciato l’adesione formale al Consorzio per la valorizzazione delle sementi (Convase), che riunisce 23 aziende rappresentanti il 40% della produzione nazionale di sementi certificate di cereali, rafforzando così la sinergia tra il mondo sementiero e quello agroalimentare.

L’obiettivo è valorizzare la qualità delle produzioni in un’ottica interprofessionale, offrendo agli agricoltori garanzie sulla qualità del seme acquistato e indicazioni utili per il corretto impiego, con maggiori possibilità di ottenere produzioni elevate e di qualità.

Loading...

Leggi anche Pomodori per l’industria, ripresa dopo anni di crisi

L’Italia dipende dall’estero per il 50% circa dei cereali necessari all’industria di prima trasformazione. Nei primi 11 mesi del 2020 le importazioni di grano duro sono aumentate di oltre 500mila tonnellate (+24%) e la spesa è cresciuta del 27% a 730 milioni. I contratti di filiera che negli ultimi anni hanno contribuito a rilanciare la produzione nazionale di qualità coprono 100mila ettari su un totale coltivato di 1,3 milioni. In tutti i comparti, intanto, si registrano nelle borse merci italiane aumenti a due cifre. Al Chicago Board of Trade, punto di riferimento per la formazione dei prezzi mondiali, i cereali hanno raggiunto questa settimana il massimo da 6 anni.

Leggi anche Cibus 2021 a fine estate per il rilancio dell’agroalimentare: export in crescita

Ma la spinta più forte è arrivata dalla soia, commodity chiave per l’equilibrio dei mercati, partita quest’anno con stock ai minimi e un’offerta mondiale inferiore alla domanda, che ha trascinato al rialzo il mais, il cui prezzo è arrivato a inizio campagna a superare quello del grano tenero. Una dinamica solo temporanea, perché gli acquisti dell’industria mangimistica tendono sempre a riequilibrare il mercato, che però ha contribuito a tenere alti i prezzi del frumento. A Bologna, dove la soia costa il 40% in più di un anno fa, il mais è arrivato a 231 euro per tonnellata contro una media di 197 della scorsa campagna, il grano tenero a 236 (da 196) e il duro a 299 (contro i 265 di media dello scorso anno). «I prezzi resteranno alti anche il prossimo anno – spiega Mauro Bruni, presidente di Areté, società specializzata nell’analisi dei mercati agricoli – perché in questo mercato i fondamentali sono corretti. La ripresa della domanda cinese ha aumentato la volatilità, ma i valori assoluti sono dettati dai fondamentali, e il prezzo del frumento non può scendere sotto quello del mais».

Genetica e tracciabilità in primo piano

In questo scenario è evidente la necessità per l’Italia, fortemente deficitaria di materie prime, di aumentare quantità e qualità della produzione nazionale. In quest’ottica, sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, «le tematiche dell’impiego del seme certificato e dell’innovazione nella ricerca genetica restano centrali perché tutto il comparto agricolo, e quello cerealicolo in particolare, hanno bisogno di varietà sempre più sicure ed innovative per crescere e competere nel mercato. La ricerca genetica nel settore sementiero – aggiunge –, che insieme al miglioramento delle tecniche di coltivazione ha permesso di quasi raddoppiare le rese in 70 anni dal dopoguerra ad oggi, è una necessità imprescindibile per l’agricoltura di domani».