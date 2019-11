Mak e Mercedes insieme per un cerchio dei suv della Stella a tre punte Il costruttore di archi Mak ha sviluppato dei cerchi in lega dallo stile elegante e dinamico per i modelli a ruote alte di marchio di Stoccarda. di Giulia Paganoni

Gli appassionati del brand della stella a tre punte, dal 2019 possono contare su Krone, il cerchio in lega realizzata da Mak, azienda bresciana tra le migliori a livello nazionale nella produzione di cerchi in lega d'alluminio.

Mak e Mercedes pensano ai Suv.

Il nuovo modello è assolutamente in linea con il design caratteristico di Mercedes-Benz e con il suo family feeling, riprendendone lo stile elegante e dinamico. In particolare, il cerchio è pensato specificamente per i Suv della casa di Stoccarda, ovvero i modelli Glc, Gle e Gls. Perfettamente compatibile con la bulloneria e i coprimozzo originali, Krone è l'ideale per chi desidera conferire alla propria auto un aspetto raffinato e insieme sportivo, creando un equilibrio di contrasti ben bilanciati tra loro.

Krone: elegante e dinamico.

Il design si compone di 15 razze sottili e asimmetriche che dal centro si estendono fino al bordo, garantendo un effetto slanciato e allo stesso tempo resistenza e forza strutturale. Le forme sono messe in risalto dalle due diverse finiture disponibili: Silver, più tradizionale, sobria e sempre raffinata e Black Mirror, grintosa e di grande impatto visivo grazie alla brillante diamantatura sulla superficie della razza.

L'intera gamma vanta l'omologazione NAD, a conferma dei massimi requisiti di qualità e affidabilità.

Il nuovo cerchio è presente nelle misure 7.5x17, 8.0x18, 8.5x18, 9.0x18, 8.0x19, 8.5x19, 9.0x19, 9.5x19, 8.0x20, 8.5x20, 9.0x20 e infine 9.5x20.