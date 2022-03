Mak Wheels, arriva il cerchio Kent dedicato Land Rover e Ranger Rover

Ascolta la versione audio dell'articolo

Studiata per esaltare i concetti di eleganza e funzionalità che rendono inconfondibili due icononiche auto come la Land Rover e la Range Rover, il produttore italiano Mak propone la ruota Kent, declinata nelle dimensioni da 20, 21 e 22 pollici. Questa è totalmente compatibile con bulloneria e coprimozzo originali e viene proposta in tre finiture ideali per integrarsi al meglio con lo stile tutto inglese delle due Rover. Con il modello black mirror le razze regalano uno stiloso gioco di luci e ombre, mentre l'elegante gloss black è adatto a chi cerca uno stile ancora più sportivo. Classica ma con un gusto odierno è Infine la tonalità m-titan.