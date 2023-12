Make-up, il brand Essence arriva da Acqua & Sapone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Essence entra nei punti vendita di Acqua & Sapone: grazie all’accordo di Cosnova Italia con il gruppo Bubbles BidCo, entro fine anno il brand di make-up sarà inserito in 22 punti vendita Acqua & Sapone in Sardegna e altri 50 nel resto d’Italia, con prospettive di ulteriore espansione della distribuzione nel corso del 2024.



I display Essence hanno fatto il loro ingresso nei primi 8 punti vendita in Sardegna all’inizio di quest‘autunno, per poi arrivare a completare la distribuzione nella regione a fine novembre con la presenza in tutti gli oltre 20 punti vendita Acqua & Sapone. Nel corso di dicembre è prevista una ulteriore espansione della distribuzione nel resto d’Italia, coinvolgendo in una prima fase altri 50 punti vendita del gruppo.

«Questo accordo è un ulteriore passo avanti nello sviluppo della nostra distribuzione in Italia - commenta Nadine Langen, ceo di Cosnova Italia - . Acqua & Sapone è una delle insegne più importanti e diffuse sul territorio e ci riempie di grande soddisfazione che il nostro marchio Essence sia presente nei suoi negozi. Crediamo fortemente nel grande potenziale del nostro brand, visti i risultati estremamente positivi presso i rivenditori in cui è già presente. Il nostro obiettivo è costruire una forte community, far conoscere il nostro brand, i nostri prodotti e, soprattutto, essere dove si trovano i nostri consumatori e ovunque si trovi il nostro target di riferimento. Questa partnership è un ulteriore passo verso i nostri obbiettivi e non vediamo l’ora di compierlo».

Nando Barbarossa, direttore commerciale e marketing di Bubbles e vice presidente del consorzio Acqua & Sapone, aggiunge: «Siamo convinti che il modo migliore di crescere sia quello di farlo insieme, con partnership di valore fondate sulla qualità e la varietà dei prodotti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti e dei territori in cui continuiamo a investire. L’accordo con Cosnova mette al centro i numerosi consumatori che considerano Acqua & Sapone un punto di riferimento della loro quotidianità, offrendo loro prodotti innovativi e di qualità nel make-up come in tante altre categorie».