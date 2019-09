Make-up, il colore torna protagonista in passerella a Milano

4' di lettura

Sono tornati il colore e la voglia di truccarsi. Dopo stagioni di minimalismo, di no make up, la Milano Fashion Week dedicata alla prossima primavera-estate 2020, che si conclude oggi, ha riservato al make up un posto d'onore. Un' ulteriore affermazione per le donne, in un momento dove si parla di empowerment femminile, di voglia di essere più forti e libere, il trucco serve anche a mandare messaggi simbolici.

«La sua funzione non è più quella di rendere più carine le donne, ma è un mezzo per affermare la propria personalità - dice Michele Magnani, global senior artist Mac Cosmetics, brand che ha firmato diverse sfilate -. In passarella abbiamo visto make up “importanti”, non omologati, ma che si adattano alla personalità della donna. Gran ritorno dell'eyeliner, non più ad ala di gabbiano ma rivisitato in stile punk, una linea dritta come si usava negli anni 80 per ricordarci che le donne sono delle guerriere che ogni giorno devono affrontare delle sfide. Labbra protagoniste, esaltate da rossetti bold, nei colori: rosso, borgogna, arancione, oppure illuminate da glitter. Il glitter è anche protagonista degli occhi, sottolinea l'angolo interno dell'occhio, ravviva i colori pastello degli ombretti, come il turchese, il verde, il pesca».

E aggiunge: «Gran ritorno anche del fard, ma con una funzione seconda pelle, dall'allure rosata-trasparente, che non macchia ma regala l'effetto “sun kissed” per una donna reale e non virtuale, meno Instagram addicted per intenderci. L'aspetto che ogni volta mi sorprende di più è la tecnologia dei prodotti, texture sempre più performanti che danno un comfort estremo, alleati preziosi per le donne che devono essere a posto per tante ore al giorno».



Gli occhi magnetici

Gli eyeliner ricoprono un ruolo di primo piano. Da Versace domina il trucco pop, il colore non si posa sulla palpebra, ma la guru Pat Mc Grath, l'ha applicato appena sopra all'eyeliner nero esaltato da ciglia extralong. Da Bluemarine l'eyeliner è straight, un po' effetto punk, da Dolce&Gabbana l'eyeliner diventa retrò anni 50 mentre da Max Mara diventa molto sottile e viene dato più spazio all'ombretto chiaro sfumato fin sotto l'arcata sopraciliare con una cornice di maxi ciglia nere.

Il mascara diventa, invece, marrone da Alberta Ferretti, per contornare una palpebra effetto taupe. Dominano gli ombretti pastello, che ricordano l'effetto piscina, sono stati intercettati da Iceberg abbinati ad applicazioni metal, da Salvatore Ferragamo, con nuance azzurro cielo, rosso indaco e verde mela e da Borbonese, colori sorbetto per illuminare lo sguardo.