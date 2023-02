Making Modernism: le donne dell’Espressionismo tedesco

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Royal Academy punta i riflettori sulle grandi artiste dell'Espressionismo tedesco, che per la prima volta in Gran Bretagna hanno una mostra dedicata a loro. Making Modernism esplora il ruolo cruciale svolto dalle donne all'inizio del Ventesimo secolo nel creare arte con un'ottica nuova, esplorando temi e soggetti in modo diverso dagli artisti uomini.

La mostra ha quattro grandi protagoniste: Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Gabriele Münter e Marianne Werefkin, ma comprende anche opere di Erma Bossi, Ottilie Reylaender and Jacoba van Heemskerck. “Tutte artiste che hanno avuto successo, il cui talento è stato riconosciuto e che hanno avuto retrospettive dedicate mentre erano ancora in vita -, spiega la curator Dorothy Price -. Questa mostra vuole restituire a queste pittrici il posto giusto nella storia dell'arte”.

Cinque grandi temi

Il percorso è diviso in cinque grandi temi, ognuno dei quali dimostra l'approccio diverso e radicale delle artiste.

Il ritratto

Il primo è il ritratto e l'importanza per queste artiste – che essendo donne non avevano potuto frequentare l'accademia e studiare disegno o pittura - del presentare una loro versione della figura umana e soprattutto della loro immagine. Ci sono molti autoritratti e a volte gli uomini sono presenti – Paul Klee e Wassily Kandinsky nei quadri della Münter – ma non sono mai i protagonisti. A contare sono la composizione, le forme, i colori accesi.

I bambini

Il secondo tema è i bambini. Non c'è nulla di sentimentale o zuccheroso nel modo in cui queste artiste rappresentano la maternità o l'infanzia: sono quadri che esprimono tensione e conflitto e soprattutto mostrano un'introspezione psicologica e interesse per la personalità del singolo. C'è turbamento, paura, persino ansia nei ritratti di bambini e adolescenti. Il tema della Kollwitz è l'infinita tenerezza ma anche l'onere insopportabile della maternità soprattutto per le donne povere, ritratte in immagini devastanti ma non sentimentali mentre abbracciano il corpo senza vita del loro bambino, una Pietà per l'era moderna.