Mal di schiena e stress: come evitare i “danni” dello smart working con posizione e luci corrette

Una rivoluzione chiamata smart working

Controllare le sorgenti di luce, regolare bene la posizione e la luminosità dello schermo, prestare attenzione alla postura che si assume davanti al pc e usare almeno le pause-telefonata per alzarsi dalla sedia e camminare. Con la proroga fino a gennaio dello stato di emergenza si allungano anche i tempi di “non ritorno” alla scrivania per migliaia di professionisti e impiegati.

Se lo studio è chiuso, il professionista è naturalmente portato a spostarsi per incontrare il cliente. Sovente il luogo di lavoro non è neppure la scrivania di casa. Ma un piano di appoggio in stazione, un tavolo in un bar o una poltroncina in sala d’aspetto. Con quali conseguenze? Perché la flessibilità di una professione già di per sé “mobile”, accentuata dalla mancanza di una sede fissa causa coronavirus, impatta in modo diretto non solo sugli orari della produttività, ma anche sul fisico. Le conseguenze non sono un semplice disagio temporaneo: il rischio è compromettere benessere e salute.

«Per chi si ritrova a usare scrivanie e appoggi di fortuna – spiega Erminia Attanaiese, docente di Ergonomia dell’Università Federico II di Napoli – ci sono alcune regole fondamentali che vanno verificate prima di sostare ore davanti a uno schermo, in qualsiasi contesto ci si trovi». Aggiunge Cristina Biella, consulente del lavoro dell’Ordine di Monza e Brianza e fra le fondatrici della scuola di Yoga Essse Accademia di Brescia: «Costringere il corpo in posizioni sbagliate finisce per avere ricadute dirette sull’aumento dello stress e sulla produttività. In modo, oltretutto, inconscio».

Le regole per la postazione in casa

Chiaramente, l’attenzione per l’ergonomia vale tanto di più quando si allestisce una postazione in casa. «Il primo consiglio, che spesso è anche il meno curato, è quello di cercare un piano coerente rispetto agli apporti di luce, che deve sempre filtrare, ma che per non affaticare la vista, non deve ad esempio mai riflettere sullo schermo del computer», aggiunge Attaienese. Se la stanza non riceve un irraggiamento naturale sufficiente, meglio usare lampadine calde, che tendano verso i colori del giallo. Da bandire, invece, i neon.

Quindi la postura vera e propria. «Caviglia, ginocchio e anca devono rigorosamente essere posizionati a 90° – aggiunge Alessandro Catanzaro, posturologo e responsabile dello studio Posturalmente di Roma –. Soprattutto per chi usa un portatile, attenzione ad evitare fastidiosi piegamenti in avanti del collo, che finiscono per sovraccaricare trapezio e colonna vertebrale e distorcono la normale curva fisiologica del corpo. Nessuno lo sa, ma proprio per ridurre il carico sulle lombari, sarebbe meglio quando possibile lavorare in piedi e possibilmente in movimento, ad esempio quando si trascorre tempo impegnati in una conversazione telefonica. L’essere umano non è strutturato per stare a lungo seduto o fermo».