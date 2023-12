Màlaga: omaggio a Picasso e non solo

Per diversi decenni è stata soprattutto una base d’appoggio per raggiungere le più rinomate località balneari della Costa del Sol, Marbella in testa. Oggi Màlaga è una destinazione da non perdere per i viaggiatori che puntano sull’Andalusia anche fuori stagione. Da fine novembre a inizio primavera, il clima mite è un incentivo in più per raggiungere la città e scoprire da vicino l’arte e la storia di Pablo Picasso, che qui è nato e a cui è dedicato un piccolo ma accogliente museo (circa 200 le opere esposte) all’interno di Palacio de Buenavista. Un’altra perla nel cuore del centro storico è la cattedrale della Encarnación, maestosa e bellissima soprattutto al calar della sera. Salendo comode scalinate si arriva ai piedi delle due celebri costruzioni in stile moresco di Màlaga, la fortezza dell’Alcazaba e il castello di Gibralfaro, che offrono una vista magnifica sulla marina e sul lungomare dove piacevolmente passeggiare fra giardini costellati da piante di arance. Fra una visita e l’altra, la scelta di cose da fare è ampia: girovagare fra i vicoli della città e fare shopping in Calle Marques de Larios, tuffarsi nei colori, nel vociare e nei profumi del mercato Central di Atarazanas, pasteggiare a base di tapas e cava (un indirizzo da segnarsi è la Casa de Vinos La Gloria) oppure degustare una cioccolata ai tavolini all’aperto di Casa Armanda.

