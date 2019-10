Malaria, il male invisibile che uccide 266mila bambini l’anno La malaria continua a mietere quasi mezzo milione di vittime l’anno. Il 92% dei casi si concentra in Africa e il 61% colpisce i bambini sotto i cinque anni di età. In Burkina Faso il governo prova a contrastare la strage con chemioprevenzione porta a porta e zanzariere. Sta funzionando, ma la strada è lunga. Il reportage dal nostro inviato Alberto Magnani

Ouagadougou (Burkina Faso) - Le 11 di mattina. Zongo Ambroise parcheggia il suo scooter all'ingresso del villaggio, inforca il megafono e fa quello che ha fatto negli ultimi 28 anni: il banditore, la figura un po' arcaica che si occupa di annunciare, o meglio, gridare le decisioni delle autorità. Oggi la sua missione, passeggiando fra le baracche e i mattoni rossi del distretto di Laye, è informare i cittadini sul male invisibile che uccide migliaia di concittadini: la malaria, la principale causa di decesso dei bambini sotto i cinque anni anni in Burkina Faso.

Realtà come l'0rganizzazione internazionale Global Fund, la Banca mondiale, l'Unicef e l'Organizzazione mondiale della sanità stanno collaborando con il ministero della Sanità locale per programmi di chemioprevenzione stagionale della malaria e l'applicazione di zanzariere, una protezione tanto basilare quanto efficace rispetto alla diffusione del virus. La situazione migliora e la popolazione inizia a prendere confidenza con gli infermieri, le medicine e quegli «strani veli» che si applicano sopra i letti. Ma non è sempre facile fare breccia nelle diffidenze ataviche per tutto quello che arriva dal governo, mentre il potenziale dei programmi è arginato da una carenza cronica di fondi.

Il male invisibile che uccide mezzo milione di persone l’anno

La malaria è provocata da protozoi parassiti, trasmessi all'uomo da zanzare che entrano in azione all'alba e nella notte. Si manifesta con sintomi come un dolore fitto alle articolazioni, nausea e febbre, conducendo alla morte se non viene diagnosticata e contrastata per tempo. È quello che continua a succedere in buona parte dell'Africa, culla del 92% dei 219 milioni di casi di malaria registrati nel solo 2017 dall'Organizzazione mondiale della sanità. Oltre la metà delle 435mila vittime del 2017, nel 61% dei casi (266mila) sotto i cinque anni di età, si concentra in appena sette paesi, in testa la Nigeria (19%), la Repubblica democratica del Congo (11%), e, appunto, il Burkina Faso: il 6% delle vittime globali in un paese che conta meno di 20 milioni di abitanti, stretto in un'enclave dell'Africa occidentale appesantita da insicurezza e povertà estrema.

Solo nel 2018 si sono contati oltre 11 milioni di casi e 4.294 decessi. Meglio rispetto alle 5.632 vittime del 2014, ma in risalita dai 4.144 morti del 2017. Il ministero della Sanità locale sta cercando di intervenire con programmi di somministrazione dei farmaci nei vari distretti del paese, distribuendo i medicinali porta a porta e istruendo i neogenitori alla profilassi per i figli. Nel 2014, il progetto-pilota aveva portato alla copertura di sette distretti del paesi. Nel 2019 si dovrebbe arrivare a 70 distretti, concentrand0 gli interventi nei quattro mesi di maggior diffusione del paludisme, la malaria: luglio, agosto, settembre e ottobre, in coincidenza con la stagione delle piogge e l'incremento di cittadini positivi al virus. Il trattamento previene il 75% dei casi di malaria e la stessa percentuale di casi di malaria grave, ma non basta ancora.

Le difficoltà sul campo

Gli operatori che macinano chilometri su campo, dai distretti vicini alla capitale Ouagadougou ai villaggi sulla rotta del nord, si scontrano quotidianamente con problemi di comunicazione e di sicurezza rispetto al proprio ruolo. L'elevato tasso di analfabetismo complica l'educazione degli abitanti su somministrazione dei farmaci e profilassi. Un disagio che affiora anche quando si tratta di spiegare l'applicazione di una zanzariera, ben più intuitiva rispetto all'assunzione a intervalli regolari di farmaci come Amodiachina eSulfadossina/pirimetamina. «Quasi tutti ne hanno una, ma appena il 40% della popolazione ne fa uso» spiega Yacouba Savadogo, coordinatore del programma nazionale di lotta contro la malaria. L'instabilità politica non aiuta. Da un lato il servizio sanitario nazionale è paralizzato da scioperi a intermittenza contro le retribuzioni minime del settore: un infermiere guadagna in media l'equivalente di meno di 80 euro al mese, i medici viaggiano a poco più del doppio.