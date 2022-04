Malaria, stallo dei finanziamenti e pandemia fanno risalire i casi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo anni di costante diminuzione, i casi e i decessi dovuti alla malaria stanno risalendo soprattutto a causa dello stallo dei finanziamenti e degli sconvolgimenti causati dalla pandemia di Covid-19.

In occasione della Giornata mondiale contro la malaria del 25 aprile, il Fondo globale sollecita un rinnovato impegno nella lotta contro questa malattia che oggi uccide un bambino ogni minuto.

«Dopo anni di costante declino - ci dice Peter Sands, direttore esecutivo del Fondo Globale - i casi di malaria e i decessi sono in aumento. I finanziamenti si sono stabilizzati e la resistenza ai farmaci e agli insetticidi è in aumento, con il rischio di una recrudescenza della malattia e una perdita dei risultati duramente conquistati. In sintesi, non siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di porre fine alla malaria come minaccia per la salute pubblica entro il 2030».

L’impatto della pandemia

«E la pandemia ci ha portato ancora più fuori strada - continua Sands -. Le interruzioni dei servizi causate da Covid-19 hanno portato a un allarmante aumento dei decessi e dei casi di malaria nel 2020».

Nel 2020 si sono verificati circa 241 milioni di casi di malaria e 627.000 decessi in tutto il mondo. Ciò rappresenta circa 14 milioni di casi in più e 69.000 morti in più rispetto al 2019. Circa due terzi di questi ulteriori decessi sono legati agli sconvolgimenti dovuti alla pandemia. Inoltre, sia le fluttuazioni legate ai cambiamenti climatici sia il trasporto di merci possono diffondere la trasmissione della malaria in aree non adeguatamente attrezzate o preparate a prevenire, diagnosticare e trattare tale malattia.