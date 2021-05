Malati “Long Covid”, stop al ticket per visite ed esami: ecco le prestazioni gratuite

2' di lettura

Niente ticket per visite ed esami per chi ha avuto il Covid, e continua a soffrire di sintomi e conseguenze della malattia (sono i casi cosiddetti “Long Covid”). Il decreto Sostegni bis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di martedì 25 maggio, prevede un’esenzione per le prestazioni di monitoraggio per pazienti ex coronavirus. Per due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, e quindi dal 26 maggio, scatta questa soluzione, che è coperta con lo stanziamento di 28.802.000 euro per quest’anno, 24.993.000 per il 2022 e per 4.441.000 per il 2023. Nel complesso, un budget di oltre 58 milioni in tre anni.

Una platea di 160mila malati di “Long Covid”

La norma introduce un protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l'esecuzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, ritenute appropriate per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legati alla malattia. Il tutto senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Saranno circa 164mila i malati gravi di Covid che non pagheranno il ticket su visite ed esami fino al 2023. Le persone coinvolte nel monitoraggio saranno circa 257mila.

Controllo a 360 gradi dei diversi parametri

Le prestazioni gratuite garantiscono il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale ed emocoagulativa).

Fase sperimentale con monitoraggio biennale

Nella prima fase sperimentale, è previsto l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta eccetera. Queste personei, spesso anziane e con più patologie, rischiano di più complicanze legate al Covid, dal quale sono state contagiate in precedenza. Il monitoraggio dura due anni.

Dallo spirometria all’elettrocardiogramma, le prestazioni oggetto di esenzione

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono quelle indicate nella tabella A, che indica per ciascuna prestazione la frequenza massima di esecuzione durante il monitoraggio. Questa frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio. Si va dalla tomografia computerizzata del torace (una volta l’anno) all’elettrocardiogramma (con una tempistica analoga), alla spirometria globale (due volte l’anno), al colloqui psicologico clinico per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva.