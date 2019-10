Malattia

• In caso di malattia il lavoratore dovrà comunicarla in tempo al datore di lavoro, facendo pervenire il protocollo del certificato medico indicante la prognosi

• Per i lavoratori conviventi l’invio del protocollo non è obbligatorio ma permane l’obbligo solo nel caso in cui la malattia si dovesse verificare durante le ferie o in altri periodi in cui il lavoratore non sia presente nell’abitazione

• Il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto per i seguenti periodi: per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario