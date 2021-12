Malattia badanti e colf, le famiglie spendono 71,7 milioni di euro all’anno. Con il sostegno dell’Inps sarebbero 12,6

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Ogni anno le famiglie spendono 71,7 milioni di euro per la malattia di badanti e colf. Ma se la spesa per la malattia di badanti e colf fosse sostenuta anche dall'Inps, il costo sulle spalle delle famiglie si ridurrebbe a 12,6 milioni. Partendo dai giorni medi di malattia dei lavoratori domestici e degli altri lavoratori dipendenti, l'Osservatorio Domina, un’associazione che assiste le famiglie nella gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori domestici, ha dunque stimato quanto costerebbe all'istituto di previdenza farsi carico anche della malattia dei domestici (regolari). Questo aspetto è approfondito nell’ambito del III Rapporto annuale Domina sul lavoro domestico, che verrà presentato il 14 gennaio al Senato.

I lavoratori domestici, pur essendo lavoratori dipendenti, non sono infatti coperti dall'Inps in caso di malattia: l'indennità di malattia è a carico dei datori di lavoro domestico e limitata ad un massimo di 15 giorni. È una categoria molto esposta alla pandemia di Covid-19, considerando il contatto diretto con anziani e persone fragili.



Le famiglie spendono per la malattia di badanti e colf 71,7 milioni di euro all’anno

I dati relativi agli altri settori consentono di fare delle ipotesi per calcolare il costo dell'estensione della malattia anche ai lavoratori domestici. Poiché la malattia dei domestici è pagata dai datori di lavoro domestico, non esistono dati ufficiali relativi ai giorni di malattia e al costo della loro malattia. Dai dati Inps è emerso che la malattia dipende in modo indiretto dal reddito dichiarato. Per riuscire a stimare quanto possa essere elevata la platea di beneficiari, l’Osservatorio ha ipotizzato che l'incidenza della malattia sia uguale a quella dei dipendenti privati nei settori diversi da quello domestico per classe di reddito. Considerando i 921 mila lavoratori domestici regolari, nel 2020 si giunge a 220 mila possibili “malati” nel lavoro domestico. Dai dati Domina relativi al 2019 (anno, va ricordato, non caratterizzato dalla pandemia Covid-19) i giorni medi di malattia erano 11. Considerato che la banca dati Domina si riferisce a un campione di lavoratori domestici, è probabile che i lavoratori più precari siano sottostimati. È dunque più corretto considerare come valore intermedio un'anzianità dai 6 ai 12 mesi. Il passo successivo è quello di analizzare il costo della malattia nell'ipotesi di 10 giorni di indennizzo e della paga base di un lavoratore CS (assistente a persone non autosufficienti). L'Inps riesce a fornire gli importi relativi alle retribuzioni e in base alle indennità attuali è possibile calcolare il costo giornaliero di indennità e stimare il costo che le famiglie dovrebbero sostenere per i 220 mila domestici in malattia. La stima di questo costo è pari a 71,7 milioni di euro.

L’estensione della copertura Inps al lavoro domestico

La nuova proposta, inclusa nella piattaforma programmatica delle parti sociali presentata al Governo nel 2021, prevede che l'Inps paghi anche ai lavoratori domestici il 50% dell'indennità dal quarto al ventesimo giorno di malattia e il 67% nei giorni successivi fino al 180esimo giorno. I primi tre giorni dovrebbero essere gestiti dai datori di lavoro domestico e in base all'attuale CCNL del lavoro domestico l'indennizzo è pari al 50% della retribuzione globale di fatto. Considerando l'ipotesi di 10 giorni di malattia per un lavoratore CS (assistente a persone non autosufficienti), il costo che l'Inps dovrebbe sostenere per i 220 mila domestici in malattia è di 30 milioni, il 41% del costo che attualmente sostengono le famiglie datori di lavoro domestico . La differenza è dovuta ai diversi importi di indennità di malattia che attualmente sostengono le famiglie datoriali rispetto a quelli dell'Inps. L'istituto di previdenza ai dipendenti degli altri settori economici concede il 50% della retribuzione dal 4° al 20° esimo giorno, mentre le famiglie datori di lavoro il 100%. Bisogna precisare che da questo conteggio rimangono esclusi i costi a carico delle famiglie datori di lavoro domestico, ovvero i primi tre giorni di malattia. Ma se si ipotizza che l'indennizzo dei primi tre giorni sia lo stesso che attualmente prevede il CCNL del lavoro domestico (pari al 50% della retribuzione ordinaria), le famiglie spenderebbero 12,6 milioni di euro.

Una delle criticità che si potrebbe individuare da questa proposta sono i giorni di malattia, forse troppo bassi rispetto ai dipendenti degli altri settori. Per questo è stato quantificato il costo anche nel caso di 16 giorni, ovvero i giorni medi di malattia dei domestici nel 2020. Si considera il dato come un'ipotesi di massima, visto che i giorni medi indennizzati nel 2019 (anno primo della pandemia) per i dipendenti privati degli altri settori economici erano solo 14. In questo caso il costo per l'Inps sarebbe di 54,8 milioni di euro, a cui si dovrebbero aggiungere il costo delle famiglie per i primi tre giorni di malattia (12,6 milioni di euro). Con questa proposta i lavoratori domestici hanno gli stessi diritti degli altri dipendenti privati in caso di malattia. Viene garantito anche ai lavoratori domestici con gravi malattie la possibilità di curarsi senza dover sostenere problematiche economiche.