Malattie professionali, nel 2021 crescita record con oltre 55mila denunce

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel 2021 ci sono stati 1.221 morti sul lavoro, 555.236 infortuni complessivi e 55.288 denunce di malattie professionali. I dati pubblicati ieri dall’Inail, fortemente influenzati dalla pandemia, raccontano un anno dove, in media, ogni giorno più di tre persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro o nel tragitto per arrivarci o durante uno spostamento. Il dato ci riporta alla contabilità pre Covid ed è in calo del 3,9% rispetto al 2020. Se andiamo a vedere le dinamiche, l’Istituto registra un aumento solo dei casi mortali avvenuti in itinere, passati dai 214 del 2020 ai 248 del 2021 (+15,9%). I decessi in occasione di lavoro sono invece diminuiti del 7,9% passando da 1.056 a 973. La gestione Industria e servizi, che registra il numero assoluto più alto, è l’unica ad avere un segno negativo: le morti sono infatti state il 6% in meno nel 2021 rispetto al 2020 e sono passate da 1.106 a 1.040. Al contrario l’agricoltura è passata da 113 a 128 denunce con un aumento del 13,3%. Il Conto Stato, infine, è passato da 51 a 53 (+3,9%).

In forte aumento le denunce di malattie professionali

Il 2021 è stato l’anno del forte aumento delle denunce di malattie professionali, che hanno raggiunto 55.228, oltre 10mila in più del 2020 (+22,8%). Ancora una volta a influenzare il dato è la pandemia: i vari arresti e ripartenze delle attività hanno ridotto l’esposizione al rischio e allo stesso tempo, lo stato di emergenza, le limitazioni alla circolazione e gli accessi controllati a strutture sanitarie hanno disincentivato la presentazione di denunce di malattia, rimandandola al 2021. Se si vanno a vedere le denunce di infortunio sul lavoro nel loro complesso, lo scorso anno sono cresciute dello 0,2% e sono state 555.236. Nella sua analisi, l’Inail rileva un aumento del 29,2% degli infortuni in itinere, passati dai 62.217 del 2020 agli 80.389 del 2021, con molte differenze nel corso dell’anno dovute soprattutto all’effetto smart working.

Loading...

Calo brusco durante i lockdown

Nei mesi in cui si è fatto un massiccio ricorso a questa modalità di lavoro si è infatti registrato un brusco calo, seguito però da un forte aumento nei mesi di ripresa delle attività. Distinguendo tra i settori, industria e servizi si confermano quelli con i numeri assoluti più elevati, ma con il calo maggiore: nel 2021 le denunce di infortunio nel loro complesso sono infatti diminuite del 4,7% in questa gestione, passando da 487.369 del 2020 ai 464.401 del 2021. È invece aumentato del 2,6% il numero di denunce in agricoltura, passato da 26.287 a 26.962, e del 57% nel conto stato dove è passato da 40.684 a 63.873. In forte calo risultano i numeri dell’amministrazione pubblica e, soprattutto, di sanità e assistenza sociale, che, dopo un 2020 drammatico con 84mila denunce registrate, nel 2021, hanno più che dimezzato il numero fermandosi intorno a 40mila denunce.