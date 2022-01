«Si desiderano Sudafrica, Giappone, Polinesia - dice Tiziana Ferrari di Taverviaggi - , ma poi la scelta cade sempre sulle Maldive». Chiunque cerchi mare caldo ed estate tutto l'anno, prenota una fuga sulle isole dell'Oceano Indiano, dove oltre agli evergreen come Constance Halaveli, Four Seasons Landaa Giravaru e Soneva Jani, ci sono interessanti novità, come Patina, primo resort di un nuovo brand 100% sostenibile, dal menù al supporto di organizzazioni ambientaliste come Parley Ocean Plastic che recupera e riutilizza la plastica del mare. A novembre ha inaugurato Joali Being, retreat focalizzato sul benessere trasformativo, mentre a fine 2022 aprirà Six Senses Kanuhura, con i mini wellness program Longevity, la tendenza che punta sulla qualità della vita a tutte le età.

