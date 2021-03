Maldive, ville da sogno negli atolli eco-friendly

5' di lettura

Per gli amanti del super lusso e delle spiagge esotiche maldiviane si è riaperta la possibilità di diventare proprietari di un angolo tra le acque turchesi di atolli econfriendly. Si tratta di alcune delle lussuose residenze in due dei paradisi naturali più incontaminati nel mondo: Soneva Fushi nell'atollo di Baa e Soneva Jani nell'atollo di Noonu. Il primo è immerso in una fitta vegetazione non lontano dall'incontaminata Riserva della Biosfera protetta dall'Unesco; l’altro è uno dei resort a più bassa densità al mondo in un piccolo e remoto arcipelago, un’enclave immersa in una laguna privata di 5,6 chilometri.

Stile alla Robinson Crusoe e impegno verso la sostenibilità

Il pluripremiato Soneva Fushi si è distinto per aver cambiato in modo proattivo la natura dell'ospitalità. Ha in un certo senso rifiutato il concetto tradizionale di lusso facendo suo il lusso del tempo, della purezza e della solitudine (una vita alla Robinson Crusoe con nessuna notizia e poco clamore). Ogni giorno, gli ospiti sono incoraggiati a scoprire le sensazioni stando a piedi nudi sulla sabbia e esplorando il territorio in tutta la sua essenza, combinando il lusso con un approccio coscienzioso alla sostenibilità e all'ambiente.Questa caratteristica peculiare si riflette nell’architettura, ispirata alla natura, e con interni di design realizzati con materiali sostenibili di altissima qualità.

Loading...

Da 25 anni il gruppo Soneva ha sostenuto progetti ambientali come i il sovvenzionamento di stufe da cucina a basse emissioni di carbonio, la conservazione delle mangrovie, il restauro dell'erba marina e l'impoegno per una pesca sostenibile e la lotta alle materie plastiche in mare. L'investimento combinato di quasi 10 milioni di dollari ha avuto un impatto positivo su oltre un milione di persone e ha permesso di risparmiare più di mezzo milione di tonnellate di emissioni di anidride carbonica, risultato equivalente all'eliminazione di oltre 100.000 auto dalle strade nel 2000

Ogni resort Soneva ha la propria struttura Waste-to-Wealth, che ricicla il 90% dei suoi rifiuti attraverso un'innovativa strategia di gestione dei rifiuti. Il cibo avanzato viene compostato per creare un terreno nutriente per gli orti del resort e gli orti delle isole, tutti biologici, e forniscono gran parte dei prodotti utilizzati nelle cucine di ogni resort. L'imballaggio in polistirolo viene utilizzato per realizzare blocchi leggeri da costruzione o come isolante all'interno dei muri delle ville. Soneva punta al 100% del riutilizzo dei suoi rifiuti per evitare di farlo finire nelle discariche entro il 2030. Attualmente, il 12% del consumo totale di energia di Soneva nei tre resort proviene da fonti rinnovabili. Soneva punta ad aumentare questo dato al 50%, ed entro il 2025 intende utilizzare il 100% di energia rinnovabile. Un altro aspetto dell'iniziativa è l'Art and Glass Studio l'unico laboratorio del vetro delle Maldive. Qui, ogni anno, circa 1.200 bottiglie di vetro usato di Soneva Fushi, Soneva Jani, e dei vicini resort dell'atollo di Baa vengono frantumate e fuse per essere riciclate. Dal 2008 Soneva ha vietato l'importazione di acqua in bottiglia e filtra, mineralizza, alcalinizza e imbottiglia l'acqua in loco solo in vetro riciclato.



Per una nazione insulare come le Maldive, che si affida al suo scenario naturale per il turismo e con il pesce come alimento principale, lo spreco è un problema enorme. Per questo motivo Soneva ha avviato il Soneva Maker Programme che aderisce all'iniziativa globale di base Precious Plastic per diventare la prima azienda delle Maldive a riciclare la plastica in nuovi prodotti, utilizzando macchine open-source realizzate con materiali a basso costo disponibili localmente.

Soneva Villa Ownership

Introdotto nel 2011 in risposta alle richieste degli ospiti affezionati, il pionieristico schema Soneva Villa Ownership ha reso Soneva la prima e unica compagnia ad offrire residenze maldiviane ad acquirenti stranieri, ospiti che amano la filosofia del servizio asiatico, completata dall'armonia dell'ambiente . Il Soneva Fushi dispone di 71 ville private con il proprio tratto di spiaggia incontaminata. Progettato per offrire la massima privacy e una connessione pura con la natura, ogni rifugio dispone di bagni all'aperto che si estendono in un giardino privato. Gli interni su misura sono personalizzati in base alle esigenze dei proprietari, dai mobili realizzati con materiali naturali recuperati, ai dettagli divertenti e creativi come le case sull'albero per i più piccoli, le torri per il pranzo o gli scivoli che si attorcigliano nella piscina privata. Come la nuova villa 38 che, affacciata ad est con quattro camere da letto, può ospitare fino ad otto adulti e quattro bambini. Circondata in gran parte da una vasta piscina privata, la villa di 1.525 mq dispone di ambienti living aperti, terrazze e balconi e grandi bagni all'aperto, oltre a una palestra privata completamente attrezzata, una suite spa e sauna e bagno turco. Mentre al Soneva Jani ci sono due tipi di residenze tra cui scegliere: le iconiche ville sull'acqua, da una a quattro camere da letto, o le vaste residenze sulla spiaggia con tre o quattro camere da letto. La villa sull'acqua di 1.226 mq gode di una vista impareggiabile sulla laguna, con la sua piscina privata a sfioro e uno scivolo che si tuffa direttamente nell'oceano. Grande spazio vivibile, sia all'interno sia all'esterno, grazie anche alle ampie terrazze dotate di morbidi lettini e reti da catamarano, con camere da letto luminose e ariose, una biblioteca, una sala fitness privata e bagno all'aperto. Le ville attualmente in vendita hanno una fascia di prezzo dai 3.000.000 ai 12.000.000 di dollari (dai 500 mq 2 ai 5540 m 2).