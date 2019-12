Male erbe e altre delizie: Pia Pera torna in edicola e in libreria

Il lettore che non la conosce la scoprirà in una veste non minore e chi la conosce non finirà di sorprendersi. Non è necessario essere appassionati di giardini per amarla. La sua è un’avventura del pensiero (per una riflessione più approfondita su questo tema si legga la Biografia e bibliografia ragionata in appendice al volume).

Non secondaria, in questo senso, la sua precisione nel nominare. Ricorda, in uno di questi testi, ciò che scriveva Isidoro di Siviglia nelle Etymologiae: «Nome si dice quasi come nota, poiché con il suo suono ci rende note le cose. Se infatti non conoscerai i nomi, perirà la cognizione delle cose». Ecco dunque un fiorire di termini, bassi e alti, sempre più in disuso e qui innestati con naturalezza, senza alcuna spocchia. Ne riporto qualcuno: cocciopesto, zagara, norie, grotto, gloriette, erme, elce, lattonieri, fontanieri. E con loro donne che zangolano il burro e infine il petricore: l’odore che sprigiona la terra da tempo asciutta al battere della pioggia.

Pubblichiamo, in conclusione, il ricordo di tre suoi amici. Due di vecchia data, quali sono lo scrittore e insegnante nel carcere di Rebibbia, Edoardo Albinati e la scrittrice Margherita Loy. E uno molto più recente, Nicola Gardini, anche lui scrittore e traduttore, oltre che poeta, saggista, pittore e professore di letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford. Un’amicizia, quest’ultima nata proprio sulle pagine della «Domenica», dopo che Gardini vi recensì Al giardino ancora non l’ho detto (2016).

Le poche volte che incontrai Pia Pera (troppo poche…) mi parve di rivedere nel suo sguardo la medesima luce calda del nostro primo incontro. Anche alla fine, poche settimane prima che morisse, quando mi accompagnò per il suo giardino con la sedia motorizzata mostrandomi con un filo di voce, senza preannunciarlo per non rovinarmi la sorpresa, l’albero della nebbia in tutto il suo splendore. Quando ancora si dava da fare per aiutare un coraggioso dissidente russo in pericolo, Vladimir Bukovsky, morto un mese e mezzo fa. La malattia la stava rendendo sempre più simile alle sue amate piante, osservava, e continuava a buttare gemme.

Pia Pera