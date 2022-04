Male Moncler a Milano, il lusso torna a soffrire la situazione Covid in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il settore del lusso torna a scontare in Borsa la situazione sanitaria in Cina per la risalita dei contagi da Covid-19. A Piazza Affari Moncler, che nel 2021 ha realizzato in Asia il 49% dei suoi 1,82 miliardi di ricavi (a cui si aggiungo 221 milioni di Stone Island,è arrivata a perdere anche cinque punti, vanificando il rimbalzo di venerdì che era stato favorito da una raccomandazione di Barclays. Fuori dal FTSE MIB scivolano anche Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli.

A Parigi i titoli dei big della moda sono in fondo al CAC 40: Hermes, che ha realizzato il 47% dei ricavi in Asia-Pacifico nel 2021, perde circa due punti e fa solo leggermente meglio Kering, dopo un 2021 in cui la Cina continentale ha pesato per il 21% sui ricavi tot ali (11% il resto dell'Asia). Giù anche Lvmh: il gruppo realizza in Asia, escludendo il Giappone, il 35% dei suoi ricavi stando ai numeri del 2021.

Loading...

Shanghai, già in lockdown da giorni, ha riportato oltre 26mila nuovi casi di Covid domenica anche se meno di un migliaio con sintomi, mentre l'attenzione sui nuovi contagi si sta allargando anche al polo manifatturiero di Guangzhou, città di 18 milioni di abitanti, che ha registrato 27 casi in città oggi. La scorsa settimana dopo i 23 casi segnalati le autorità hanno deciso di avviare misure di restrizione con lezioni scolastiche da remoto e viaggi limitati alle sole situazioni di necessità.