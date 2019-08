Male i ricavi, peggio gli ordini: giugno amaro per l’industria Calo annuo dello 0,8% mentre le commesse cedono il 4,8% con una frenata doppia all’estero. Male auto e farmaceutica. Da gennaio per i ricavi della manifattura resta un progresso di appena quattro decimali di Luca Orlando

Male i ricavi, così come gli ordini. Giù il mercato interno, in calo (soprattutto nelle commesse) anche l’estero. Il dato di giugno sul fatturato dell’industria chiude al ribasso un primo semestre decisamente deludente, che mantiene da gennaio appena quattro decimali di crescita per i ricavi manifatturieri.

A giugno l’Istat stima una riduzione congiunturale dello 0,5% che porta così a -0,1% il bilancio del secondo trimestre, confermando peraltro le indicazioni preliminari del Pil che indicavano un contributo negativo in arrivo dall’industria.

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di giugno 2018), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dello 0,8%, riflettendo cali su entrambi i mercati (-1,0% il mercato interno e -0,1% quello estero).

Pochi i settori in crescita, tra cui tessile-abbigliamento, alimentari e mezzi di trasporto. Questi ultimi tuttavia non trainati dall’auto, che ancora una volta segna il passo. Per le vetture infatti i ricavi si riducono del 6,3% (di cui -7,8% sul mercato interno e -3,3% su quello estero) e ancora peggio va agli ordini, in calo del 15,9% (-18% sul mercato interno e -12,4% sull'estero). Male anche l'andamento del semestre, con un fatturato in calo dell'11% (-12,6% sul mercato interno e -8,1% sull'estero) e ordinativi in flessione del 14% (-14,7% nazionale e -12,9% estero).