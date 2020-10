Mali, liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio. Di Maio: stanno bene Padre Maccalli, della diocesi di Crema, era stato rapito il 17 settembre del 2018 in Niger. La Farnesina: «Liberazione grazie al lavoro dell’Aise e alla collaborazione delle autorità maliane»

Padre Maccalli, della diocesi di Crema, era stato rapito il 17 settembre del 2018 in Niger. La Farnesina: «Liberazione grazie al lavoro dell’Aise e alla collaborazione delle autorità maliane»

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, sono stati liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey. In aprile Avvenire aveva pubblicato un video in cui appariva il sacerdote lombardo prigioniero insieme a Chiacchio, del quale si erano si erano perse le tracce, forse rapito durante una vacanza.

L'identità dei due italiani liberati è stata confermata da un portavoce del governo maliano. L'annuncio giunge dopo che il governo ad interim del Mali ha rilasciato 100 jihadisti - sospettati o condannati - nel corso dell'ultimo fine settimana.

Di Maio: «Stanno bene»

«Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all'Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La Farnesina conferma

«I nostri connazionali Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono stati liberati», ha confermato la Farnesina in una nota. «La liberazione è stata resa possibile grazie al prezioso lavoro del personale dell'Aise e di tutti i competenti apparati dello Stato, unitamente alla importante collaborazione delle autorità maliane. Il buon esito dell'operazione, oltre a mettere in luce la professionalità, le capacità operative e di relazione dell'intelligence, ha evidenziato anche l'eccellente opera investigativa dell'Autorità giudiziaria italiana ed il prezioso lavoro svolto dalle donne e degli uomini del ministero degli Affari Esteri e dell'intera Unità di Crisi della Farnesina». «Ancora una volta, la proficua, corale e sinergica interazione tra le istituzioni dello Stato si è rivelata vincente, consentendo di raggiungere il primario obiettivo di riportare in Patria i nostri due connazionali», conclude il ministero degli Esteri.