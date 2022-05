Mali, media locali: rapiti tre cittadini italiani. Farnesina: verifiche in corso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre italiani e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da «uomini armati». Lo riferiscono fonti locali citati dalla France Presse. Il gruppo potrebbe appartenere ai Testimoni di Geova, secondo quanto riferisce il sito Africa express citando un funzionario locale. Gli italiani sono una coppia con il loro figlio.

La Farnesina «rende noto che l’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta compiendo le dovute verifiche e accertamenti». «Il Ministro Di Maio sta seguendo in prima persona l’evolversi della vicenda», aggiunge la Farnesina in una nota.

«Non ci sono nostri missionari inviati in quel Paese. In Italia i testimoni di Geova sono 250mila quindi è possibile che qualcuno a titolo personale sia andato in Mali per aiutare le comunità locali. Ma noi non ne siamo a conoscenza, non abbiamo informazioni a riguardo». È quanto riferiscono all’Adnkronos dalla sede centrale italiana della Congregazione dei testimoni di Geova

Il sequestro è avvenuto giovedì sera nel sud-est del Mali, secondo quanto riferito alla Afp da un responsabile locale e da una fonte della sicurezza maliana. «Ieri sera uomini armati a bordo di un veicolo hanno rapito tre italiani e un togolese nella località di Sincina» nel sud-est del Paese, ha precisato la fonte locale, facendo irruzione nella loro abitazione.

Il sequestro è avvenuto in una regione ad alta concentrazioni di jihadisti.Dal 2012 il Mali è teatro di attacchi compiuti da gruppi legati ad Al-Qaeda e all’Isis, oltre che di violenze di ogni tipo perpetrate da milizie e banditi che si proclamano formazioni di autodifesa. Questa violenza, iniziata nel nord nel 2012, si è estesa al centro, poi al vicino Burkina Faso e al Niger causando migliaia di morti tra civili e militari e centinaia di migliaia di sfollati, nonostante il dispiegamento di forze Onu, francesi e africane.