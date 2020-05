Malìparmi e l’arte di restare in contatto con le persone ai tempi del distanziamento sociale Luca Rastelli, general manager del marchio di abbigliamento donna fondata da Annalisa Paresi, racconta le strategie per la ripartenza e il nuovo approccio al Crm di Giulia Crivelli

Luca Rastelli, general manager del marchio di abbigliamento donna fondata da Annalisa Paresi, racconta le strategie per la ripartenza e il nuovo approccio al Crm

4' di lettura

Annalisa Paresi ha sempre voluto che Malìparmi restasse coerente ai valori che l’avevano spinta a creare il marchio. Allo stesso tempo, ha sempre cercato di restare in ascolto dei cambiamenti richiesti dalle clienti del brand. Anzi, è spesso riuscita ad anticipare esigenze commerciali e sociali. Non si è mai piegata alla logica della “moda veloce”, ha organizzato eventi ad hoc, spesso nella città natale di Malìparmi, Padova, e ha colto con grande anticipo i trend della sostenibilità sociale e ambientale e dell’economia circolare. Luca Rastelli, generale manager dell’azienda (nella foto in alto), spiega come è stata affrontata l’emergenza proprio alla luce del Dna e della storia di Malìparmi.

Dal punto di vista produttivo siete (stati) completamente fermi o avete chiesto una deroga, come previsto dai provvedimenti del Governo? Abbiamo aperto in deroga solo con alcune unità dell’azienda, inizialmente per la produzione di un lotto di mascherine e in seguito per avanzare alcune attività relative al prossimo campionario, per il quale si è lavorato anche in smart working.

Quali misure avete adottato per tutelare i lavoratori?

Sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza (cicli di sanificazione, riorganizzazione degli spazi di lavoro, flessibilità degli orari in entrata, smart working, etc) con l’ausilio di uno studio specializzato che ne ha certificato la corretta attuazione. È stato effettuato privatamente il test sierologico a tutti i dipendenti, con la gestione del medico del lavoro competente. Dal punto di vista economico, l’azienda ha anticipato ai dipendenti la cassa integrazione.

Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Avete chiesto ai proprietari deroghe per gli affitti?

Anche in questo caso stiamo attuando tutti i protocolli: sanificazione ciclica degli ambienti, una nuova gestione degli spazi da dedicare alla vendita, per garantire una corretta modalità di accoglienza. Una nuova cerimonia di vendita che garantisce la sanificazione dei capi ad ogni prova: i capi vengono prelevati, imbustati, dal magazzino del negozio e lì di nuovo riposti dopo la sanificazione. Per quanto riguarda gli affitti abbiamo richiesto solo dilazioni dei pagamenti, salvo nei grandi centri outlet che hanno stornato l’affitto nel periodo di chiusura.

Avete puntato sull’e-commerce? Se sì, praticando che tipo di sconti?

Non crediamo che l’applicazione di scontistica sia la strada giusta neppure in questa situazione. Dal punto di vista tecnologico, avevamo già implementato il sistema con una nuova piattaforma e servizi omnichannel, come il multistock, mettendo in linea tutti i magazzini, anche dei negozi fisici, per dare il maggior assortimento alla clientela. La nostra strategia è aumentare il livello e la qualità del servizio. Oltre al free shipping worldwide, abbiamo offerto piccoli omaggi a chi acquistava, abbiamo assicurato velocità e puntualità nelle consegne. Quattro i pilastri sui quali ci siamo appoggiati: il primo è stato potenziare il customer care, a disposizione ora più che mai ad aiutare e a supportare la cliente durante l’acquisto, in un momento in cui si approcciano all’online anche consumatrici non abituate a questa modalità di acquisto. Il secondo è implementare la relazione con la cliente, con il canale Whatsapp per rendere il rapporto ancora più immediato e personale, per far sentire anche la consumatrice e-commerce in una dimensione “casa” e “familiar”, nella quale una personal shopper suggerisce, dal negozio fisico, nuove combinazioni, magari con prodotti acquistati in precedenza, che continuano a vivere in uno stile senza tempo proprio di Malìparmi. Il terzo pilastro è stato implementare e adattare la comunicazione, per mantenere il rapporto con le nostre clienti. Il quarto, puntare sulla sinergia tra social ed e-commerce, per portare traffico di nuovi utenti al sito.