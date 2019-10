Malo e Paola Citterio: ferro e cashmere diventano opere d’arte L’iniziativa fa parte del progetto Woman del concept store di Milano La Tenda

Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere, e l’artista Paola Citterio, celebre per le opere realizzate con oggetti di lavoro e di riuso e lana tinta di rosa, insieme per il progetto “Woman” promosso da La Tenda Experience, format ideato dalla boutique La Tenda Milano, in via Solferino 10, che mette in dialogo brand e artisti.

Progetto artistico “site specific”

Dal 7 al 20 ottobre, nelle vetrine de La Tenda Milano, gli intramontabili capi di cashmere firmati Malo troveranno la loro perfetta collocazione all’interno di un’installazione site specific di Paola Citterio, creata proprio con i filati utilizzati dall’azienda, che l’artista ha lavorato con la tecnica del feltro a secco e assemblato con il ferro (nella foto). La filosofia del brand Malo, la sua storia e quella dei suoi talenti artigiani, specialmente donne, sono gli spunti da cui Paola è partita per realizzare questa collaborazione.

L’abbinamento che non ti aspetti

Il rosa del cashmere e il ferro battuto, due materiali apparentemente distanti e contradditori, entrano in dialogo con un risultato di rara armonia. I toni del rosa vanno a integrarsi con quelli cupi degli oggetti di riuso. A livello simbolico, l’artista, ripercorre le sue origini familiari: un nonno fabbro e donne dedite alla casa e al cucito rivivono in lei, portando a galla una complessità di dialogo di grande intensità, sempre con un filo di leggera ironia.

Il commento del presidente di Malo

«Siamo onorati che il nostro cashmere sia diventato grazie a Paola Citterio un’installazione. Crediamo molto nel suo metodo espressivo e nella sua intenzione artistica. Un risultato stupefacente dedicato a tutte le donne e che noi vogliamo dedicare alle meravigliose donne che lavorano quotidianamente con passione e dedizione nella nostra azienda», ha spiegato Walter Maiocchi, presidente di Malo.