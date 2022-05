Malone Souliers personalizza le scarpe femminili

L’idea di base dell’ultima collezione è anche di trasmettere un senso di ottimismo a tutti, forse proprio per la vicenda della pandemia che ha profondamente segnato il nostro modo di vivere negli ultimi due anni. «Ogni scarpa è realizzata a mano da artigiani italiani - spiega -. Impiegando i materiali migliori e ponendo attenzione ai dettagli. È questa qualità, unita ad un design progettato per garantire comfort e sicurezza a chi indossa le nostre scarpe, ciò che induce i nostri clienti a tornare da noi e ad acquistare altri modelli. La nostra produzione viene realizzata nel nord Italia, dove abbiamo trovato una fabbrica qualificata e a conduzione familiare».

La forza dell’artigianato e del territorio permette di ottenere prodotti di eccellenza, che grazie a queste qualità hanno varcato anche i confini per approdare a una collaborazione innovativa come quella realizzata dal brand con Netflix per la serie in costume Bridgerton.

«Questo tipo di collaborazioni può davvero introdurre piccoli marchi di lusso indipendenti come il nostro in nuovi mercati, per raggiungere un pubblico più ampio - dice l’intervistata -. Dall’annuncio della collaborazione all’effettivo lancio della collezione, abbiamo visto un successo esponenziale in termini di brand awareness e un riscontro molto positivo da parte di stampa, influencer, rete commerciale».

A ispirare le collezioni sono le donne, siano esse imprenditrici, madri o giovani appassionate di scarpe: «Malone Souliers è un brand che si rivolge a tutte le donne - tiene a sottolineare Mary Alice -. Siamo distribuiti a livello globale, ma abbiamo un seguito molto forte e fedele in Medio Oriente, dove collaboriamo con i migliori retailer della regione, quali Level Shoes e Ounass, tra gli altri. Una tappa importante per il marchio è stata l’apertura della nostra boutique nel Paese in cui siamo nati, il Regno Unito. Abbiamo aperto le nostre porte nel cuore di Londra, l’anno scorso a novembre».

La prossima collezione autunno-inverno nasce invece dal simbolismo e dall’arte surrealista, decorazioni e piume saranno il trend dei prossimi mesi.