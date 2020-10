Malpensa, autunno nero Nel mirino investimenti e l’indotto dei trasporti Settembre ha segnato un calo del 71% di passeggeri: oggi sono solo cinque le compagnie che viaggiano con poche mete internazionali Fidato (Cfo Sea): recovery fund per fare fronte alle necessità sanitarie di Sara Monaci

Quest'anno le risorse da dividersi saranno poche, e anche Palazzo Marino dovrà fare i conti con la contrazione degli affari di Sea

La crisi di Malpensa e Linate non è solo economica. È una cesura sociale. E in questo senso quello che sta avvenendo negli scali di Milano - e più in generale in tutti gli aeroporti - è simbolo evidente della transizione che stiamo vivendo. Con il Covid non c’è solo un evidente e giustificato calo del turismo, ma anche una contrazione dei viaggi business, che probabilmente non torneranno più ad essere quelli di prima. E anche il modo di viaggiare sarà sempre più “fissato” da paletti sanitari, con controlli iper tecnologizzati e più efficaci. Insomma, è probabile che la Sea, società di gestione degli scali milanesi, abbia a che fare con un cambiamento definitivo, da gestire con risorse e investimenti straordinari.

Andiamo ai numeri, che spiegano bene il quadro. I passegeri a giugno erano calati del 94%, a luglio del 77% e ad agosto del 64%, rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. Il dato di agosto, migliore rispetto alla media degli aeroporti europei, lasciava sperare in un recupero. Repentinamente le cose sono però nuovamente precipitate a settembre, con una contrazione di passeggeri del 71%. Più precisamente i movimenti aerei sono calati del 60% (con un coefficiente di riempimento in calo di 20 punti).

L’inversione negativa del trend di settembre è iniziata con le notizie sui focolai di coronavirus in Grecia, Malta, Croazia e Spagna, mete di vacanze per molti italiani che poi al rientro hanno dovuto sottoporsi a tamponi e, se necessario, isolarsi in quarantena. Quindi l’inizio dell’autunno è stato peggiore del previsto. «Un problema che gli aeroporti hanno in comune con tutti gli altri mezzi di trasporto, compresi i treni, dove il distanziamento imposto è pure più rigido», commenta Alessandro Fidato, cfo di Sea.

Il distanziamento in aereo non c’è più, si viaggia in mascherina e comunque con un filtraggio di aria di alta qualità. Ma le compagnie aeree continuano a soffrire e a bloccare i viaggi. Alitalia si è fermata a Malpensa, rimane solo a Linate. A Malpensa sono solo cinque le compagnie che viaggiano, collegandosi con poche mete internazionali, tra cui Singapore, Berlino, Dubai. Qualche compagnia tornerà a viaggiare per New York da dicembre. Ma al momento gli spostamenti sono ancora molto limitati, la programmazione non va oltre le 6 settimane.

«La crisi sarà lunga più del previsto, pensavamo all’inizio dell’emergenza sanitaria che nel 2021 ci saremmo ripresi, e invece adesso rivediamo le nostre stime, soprattutto dopo l’andamento di settembre, puntando al 2024 - aggiunge Fidato - Solo forse fra 3 o 4 anni torneremo ai livelli economici di prima».