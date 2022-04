Malta, le anteprime di un’isola tra storia e contemporaneità

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nel ventre segreto e misterioso di Valletta, capitale di Malta, si entra dal più insospettabile dei luoghi. Nel cuore della splendida città barocca, di fianco alla concattedrale di San Giovanni che ospita la “Decapitazione” di Caravaggio, c’è un elegante caffè. Basta spostare alcuni tavolini ed ecco che si apre a sorpresa un sistema di moderne botole automatiche, rivelando un’antica scalinata inghiottita dall’oscurità.

No, non siamo nella fiction di “Indiana Jones e l’Ultima Crociata” (qualcuno ricorderà Harrison Ford in fuga da un dungeon sotterraneo che sbuca in una piazzetta veneziana di fianco a un elegante caffè, appunto) ma nella realtà di Underground Valletta: una città sotterranea enorme e fino a ieri inaccessibile, volto segreto della capitale patrimonio Unesco.

Uno scorcio di Underground Valletta, la nuova attrazione appena aperta che permette di esplorare la colossale parte sotterranea della capitale.

I lavori per l’altra Valletta, quella a dieci metri sottoterra, iniziarono nel 1566 su proposta di Francesco Laparelli, architetto italiano già assistente di Michelangelo. Ma è durante la seconda guerra mondiale che questa sorprendente città “underground” stile Emir Kusturica è diventata infinita. Per salvare i maltesi dai pesanti bombardamenti italo-tedeschi (17mila tonnellate di ordigni sganciati), Valletta sotterranea si trasforma in un colossale rifugio antiaereo: un formicaio fatto da decine di tunnel e cunicoli, in grado di ospitare fino a 38mila persone, il triplo degli abitanti della città.

I volti di Maria e Gesù intagliati nell'argilla di un cunicolo da uno dei 38mila maltesi rifugiati nella “città antiaerea” scavata sotto Valletta

La visita è emozionante. All’inizio si scende, con casco e torce, nell’oscurità di una delle 1600 maxi-cisterne sotterranee in cui già dal XVI secolo venivano stoccate tonnellate di acqua e granaglie per resistere agli assedi. Furono preziose per le truppe napoleoniche, che a Valletta riuscirono a resistere un anno e mezzo all’assedio dei maltesi grazie alle scorte idriche.

Il percorso continua con la grande espansione del 1940-42, attraverso lunghi tunnel e centinaia di piccoli vani “monofamiliari”. Tutto è rimasto intatto: la pavimentazione, le stoviglie, i volti di Maria e Gesù intagliati nell’argilla dei cunicoli. Un tour unico nel suo genere, da prenotare in anticipo sul sito di Heritage Malta vista la grande richiesta.