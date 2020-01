Malta: finisce l’era Muscat, travolto dall’inchiesta sull’omicidio di Daphne Caruana Galizia

Muscat, lo scorso 1 dicembre 2019, ha annunciato l’intenzione di dimettersi dall’incarico a partire dal 12 gennaio 2020, come conseguenza delle proteste suscitate dal coinvolgimento di alcuni ministri del suo governo (in particolare Keith Schembri, capo di gabinetto dell'esecutivo, il ministro del turismo Konrad Mizzi e il ministro dell’economia Chris Cardona) nello scandalo legato all’assassinio di Daphne Caruana Galizia.

Omicidio Caruana Galizia, arrestato a Malta il presunto mandante

In un passaggio del discorso ha confermato che «non mi vedrete più in prima fila né mi vedrete spesso, ma io sarò sempre con voi», precisando che «il mio impegno politico in Parlamento continuerà ancora per un po’, dopo di che mi dedicherò alle libertà civili» affinché diventino realtà «per le nuove generazioni verso le quali siamo in debito» e allo sport (è un grande appassionato di calcio e dichiarato tifoso del Milan) con un «progetto per aprire nuove vie che permettano ai ragazzi oltremare di competere con i migliori».