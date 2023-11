Maltempo, emergenza in Toscana. Coldiretti: 73 bombe d’acqua in due giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da oltre ventiquattr’ore prosegue il lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle cinque province della Toscana colpite dall’alluvione: sono al momento 2.500 gli interventi fatti, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. Per tutta la notte le squadre sono state impegnate nella ricerca di persone disperse, assistenza alla popolazione in difficoltà, operazioni di prosciugamento con moduli ad alto e medio pompaggio. Dei 2.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso effettuate. In Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle province di Udine e Pordenone, i vigili del fuoco hanno svolto oltre 300 interventi per alberi abbattuti, allagamenti diffusi e ripristino della viabilità. Non si segnalano criticità rilevanti. Squadre al lavoro anche in Abruzzo, colpito da forte vento e pioggia: oltre 500 gli interventi fatti finora, la maggior parte dei quali tra L’Aquila, Pescara e Chieti. Interessate dal maltempo anche l’Umbria dove sono stati effettuati 350 interventi, maggiori criticità nel perugino, e in Molise, in particolare a Campobasso, oltre 200 gli interventi effettuati dal dispositivo di soccorso locale, potenziato con l’invio di rinforzi dalla Puglia

Sette morti e due dispersi in Toscana

Sono saliti a 7 i morti accertati per il maltempo in Toscana mentre due uomini risultano ancora dispersi a Campi Bisenzio (Firenze) e Prato. L’ultima vittima è un uomo di 73 anni, il cui corpo è stato rinvenuto a Prato, in via di Cantagallo. L’anziano, secondo quanto si è appreso, sarebbe morto folgorato. Risultano poi due decessi a Montemurlo, comune nel Pratese tra i più colpiti, un’anziana è morta nel Livornese a Rosignano, una coppia ha perso la vita dopo che la sua avuto è stato portata via dall’acqua di un torrente nel Pistoiese. Due inoltre i dispersi. La prima vittima accertata è stata Alfio Ciolini, 85 anni, morto per l’esondazione del torrente Bagnolo a Montemurlo: è annegato in mezzo metro d’acqua in casa. L’ipotesi è che l’anziano, che viveva da solo e aveva problemi di deambulazione, sia caduto per un malore o per il pavimento scivoloso, mentre cercava di mettersi in salvo al primo piano.

Coldiretti: 73 bombe d’acqua in due giorni sull’Italia



Sull’Italia si sono abbattuti 73 eventi estremi in soli due giorni tra bombe d’acqua e tempeste di vento che si sono concentrate per circa il 70% in Toscana ma che hanno colpito a macchia di leopardo l’intera Penisola e soprattutto regioni come Sardegna, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna con ponti crollati, strade interrotte, fiumi esondati, frane, allagamenti e alberi abbattuti ma anche purtroppo vittime e dispersi per le quali si esprime profondo cordoglio. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti del 4 novembre sulle conseguenze della tempesta Ciaran, sulla base dei dati Eswd (European Sever Weather Database), in riferimento alla nuova allerta diramata dalla Protezione civile.

Straripamenti ed esondazioni

Per effetto del maltempo il livello del fiume Po si è alzato e si avvicinato verso la foce all’idrometro di Pontelagoscuro alla prima soglia di criticità che inizia a quota 0,50 metri, ma ad innalzarsi - sottolinea la Coldiretti - sono stati anche i livelli dei laghi a partire da quello di Como che a Malgrade ha raggiunto il massimo storico del periodo a 168 centimetri ed è esondato in più punti. Lo stato del più grande fiume italiano e dei grandi laghi del Nord - continua la Coldiretti - è rappresentativo della violenza dell’ondata di maltempo ma anche dello stato di sofferenza dei corsi d’acqua lungo la Penisola che si sono gonfiati per le piogge con straripamenti ed esondazioni.