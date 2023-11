Maltempo: 3 morti e 3 dispersi in Toscana, 1 disperso in Veneto. Pioggia e fiumi esondati, situazione critica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tre morti in Toscana per il maltempo, mentre anche oggi l’Italia è in allerta per le forti piogge e il vento in molte parti d’Italia, con la perturbazione, partita da nord, che si sposta verso il centro della penisola. Le vittime sono una donna di 84 anni morta per un malore mentre spalava acqua fuori dalla sua abitazione e un uomo di 85 trovato riverso in acqua nella sua abitazione allagata. Entrambi erano a Montemurlo, tra i Comuni del Pratese più colpiti, mentre il terzo era a Rosignano, nel Livornese. Allagato l’ospedale di Pontedera, mentre per le 12 di oggi è prevista la piena dell’Arno. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato lo stato d’emergenza. Oltre ai tre deceduti si registrano anche tre dispersi: due coniugi a Lamporecchio (Pistoia), che percorrevano un ponte risultato poi crollato, e una persona a Campi Bisenzio (Firenze) che si è allontanata con la sua auto ed è data per dispersa, e c’è ancora un disperso nel Bellunese (video), dove sono in corso ricerche. Secondo il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione civile Luigi D’Angelo, intervistato a ’Sky Tg24’, “al momento la situazione è in via di miglioramento”: “In tre ore sono caduti 200 millimetri di pioggia in una striscia dalla costa di Livorno verso il Mugello”, ha continuato.

Verso le 12 attesa la piena dell’Arno

Tra le province più colpite della Toscana ci sono quella di Prato, di Pistoia e il Fiorentino. Per i corsi d’acqua “risultano rotture - spiega sempre stamani Giani via social - sul Bisenzio a Santa Maria a Campi, sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull’Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica”. Riguardo poi all’Arno, “la piena è attesa a Firenze dopo le ore 12 con un colmo di piena a cavallo del primo livello di guardia. Al momento sta transitando il colmo di piena sulla Sieve”, principale affluente dell’Arno, “oltre i 300mc/secondo. Sta transitando anche la piena sul Serchio - fiume che attraversa le province di Lucca e Pisa - a 1000mc/secondo”. Colpite dal maltempo anche la provincia di Pisa dove a Pontedera si è allagato l’ospedale (video). Stessa sorte per l’ospedale di Prato. Allagamenti anche all’ospedale di Borgo San Lorenzo, in Mugello. Oggi scuole chiuse in più comuni toscani. Lezioni regolari a Firenze.

Loading...

⚠️Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il Governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave! pic.twitter.com/8wJAiCFRrq — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 2, 2023

Sindaco Montemurlo: ondata senza precedenti

Il Comune di Montemurlo (Prato) è stato uno dei più colpiti dall’ondata un’ondata di maltempo senza precedenti che dal 2 novembre sta interessando la Toscana. Alle 3 della notte erano caduti 180 mm di pioggia rilevati (alle ore 6 erano 200 mm) dal pluviometro di Javello. Il sindaco Simone Calamai ieri pomeriggio, 2 novembre, ha attivato il Coc, il centro comunale di protezione civile e per tutta la notte ha seguito le operazioni di soccorso. Attive 10 squadre di volontariato di protezione civile e la squadra di protezione civile comunale, composta dai tecnici e dagli agenti della polizia municipale di Montemurlo. “In questi tragici momenti il primo pensiero va alle vittime di questa tragedia - ha dichiarato il sindaco Calamai - Si tratta di un uomo di 85 anni, residente in via Riva 21 a Bagnolo, con problemi di deambulazione trovato nel salotto riverso senza nell’acqua che aveva invaso l’appartamento. L’altro decesso è quello di una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore. Un decesso che non pare in questo momento direttamente collegato al maltempo”. Il primo cittadino ha emanato un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di parchi e giardini, di tutti gli impianti sportivi e dei mercati rionali. Ricorda anche che “è necessario ridurre gli spostamenti non strettamente necessari e prestare la massima attenzione per la possibile presenza sul manto stradale di avvallamenti, allagamenti e altre criticità”.

Nella notte la piena della Sieve è arrivata a Dicomano (Firenze) dove il fiume è esondato tra il capoluogo e la frazione di Contea. Sott’acqua campi e pista ciclabile. Nessuna criticità per le abitazioni. Lo rende noto l’Unione dei Comuni del Mugello.

A Milano significativo aumento livello dei fiumi Seveso e Lambro

Le forti e persistenti piogge di adelle ultime ore (non previste da Centro funzionale di Regione Lombardia) e fuori da allerta, stanno provocando un aumento significativo dei livelli di Lambro e Seveso a Milano. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli. “Meno male che stanotte abbiamo deciso di tenere ancora fuori le comunità del Parco Lambro e che la vasca di Milano del Seveso è pronta ad accogliere acqua se i livelli continuano a salire. Massima attenzione”, afferma Granelli.