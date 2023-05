Maltempo, allagamenti a Cagliari e danni nel sassarese. Rimane lo stato di allerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal nord al sud, il maltempo sferza la Sardegna con piogge allagamenti, disagi e danni. Ultimo centro, in ordine di tempo a essere colpito, è Cagliari dove, per tutto il pomeriggio del 31 maggio, una vera e propria bomba d'acqua ha colpito la città con grandine e pioggia fitta.

Una bomba d’acqua durata mezz’ora

Un temporale durato meno di un'ora che ha creato una serie di danni alle strade e disagi alla circolazione. L'acqua, infatti, oltre ad aver provocato allagamenti in qualche casa al piano terra o negli scantinati, ha fatto saltare numerosi tombini della raccolta delle acque bianche provocando allagamenti. In una strada centrale è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per transennare l'area interessata da una frana.

Resta lo stato di allerta: le previsioni meteo non sono buone e la Protezione civile della Regione ha prorogato l'allerta meteo gialla sino a mezzanotte del 1° giugno. Le zone più a rischio saranno l’Iglesiente e il Campidano, la Gallura e il Logudoro, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.

Inizia la conta dei danni

Intanto inizia la conta dei danni provocati dal nubigragio che ha colpito il nord dell'isola il 30 maggio e nello specifico il sassarese dove ci sono state strade distrutte, case allagate aziende danneggiate, frane, crolli e torrenti esondati.

Nei due centri più colpiti, Thiesi e Bonannaro, le scuole sono state chiuse da un'ordinanza del sindaco, sia per evitare spostamenti sia per verificare le condizioni degli edifici scolastici. A Bonnanaro danni ingenti si registrano al campo sportivo comunale, dove è crollato il muro di sostegno che proteggeva l’impianto, e al galoppatoio, travolto dalla ondata di acqua e fango. La conta delle abitazioni e aziende allagate è ancora in corso.